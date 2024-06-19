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«Торпедо» объявило о подписании экс-игрока «Акрона» Данилкина

«Торпедо» объявило о подписании экс-игрока «Акрона» Данилкина
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Московское «Торпедо» подписало контракт с центральным защитником Егором Данилкиным. Об этом сообщает официальный сайт автозаводцев.

«Егор, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Торпедо».

В сезоне-2023/2024 футболист выступал за «Акрон», вышедший по итогам переходных матчей с «Уралом» в РПЛ. Егор Данилкин пополнил состав тольяттинцев в июне 2023 года. За это время защитник провёл за «Акрон» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, московское «Торпедо» завершило сезон Мелбет Первой лиги на 10-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков. Вместе с занявшим второе место в минувшем сезоне махачкалинским «Динамо» подмосковная команда напрямую вышла в РПЛ.

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