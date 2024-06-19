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«Химки» объявили о возвращении Артура Юсупова

«Химки» объявили о возвращении Артура Юсупова
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Российский полузащитник Артур Юсупов стал игроком «Химок», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Срок контракта с 34-летним футболистом не уточняется.

Артур Юсупов в своей профессиональной карьере ранее играл за «Химки» на правах аренды в течение 2010 года. Тогда он провёл за подмосковную команду 37 матчей во всех соревнованиях, успев забить семь голов и оформить две голевые передачи.

31 мая Юсупов покинул «Сочи» по истечении срока действия трудового соглашения. Он присоединился к «Сочи» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 800 тыс.

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