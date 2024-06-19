ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артур Юсупов высказался о возвращении в «Химки»

Артур Юсупов высказался о возвращении в «Химки»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый игрок «Химок» Артур Юсупов прокомментировал свой переход в подмосковную команду. Сегодня, 19 июня, «Химки» объявили о подписании 34-летнего футболиста.

«Получил предложения от нескольких клубов, но не хотелось уезжать далеко от столицы. С «Химками» меня связывает прошлое, уже играл за красно-чёрных, так что данный вариант оказался оптимальным, другие сразу отпали. «Арена Химки» тоже хорошо знакома, восемь лет выступал на ней вместе с «Динамо», — сообщил Юсупов пресс-службе клуба.

Хочется сказать несколько слов болельщикам. Приходите на стадион! Сделаем всё возможное, чтобы порадовать вас и решить поставленные перед нами турнирные задачи», — приводит слова Юсупова официальный сайт «Химок».

Последним клубом Артура Юсупова был «Сочи», который он покинул по итогам минувшего сезона РПЛ. Футболист в своей профессиональной карьере ранее играл за «Химки» на правах аренды в течение 2010 года. Тогда он провёл за подмосковную команду 37 матчей во всех соревнованиях, успев забить семь голов и оформить две голевые передачи.

Материалы по теме
«Химки» объявили о возвращении Артура Юсупова
Тренер «Химок» Талалаев: Юсупов? Мы ищем футболистов, подходящих под наш футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android