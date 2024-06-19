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«Химки» объявили о подписании Антона Заболотного

«Химки» объявили о подписании Антона Заболотного
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Российский нападающий Антон Заболотный подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Последним клубом 33-летнего форварда был ЦСКА, который он покинул накануне, 18 июня. В минувшем сезоне Антон Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.

Напомним, «Химки» в прошлом сезоне стали победителем Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков за 34 матча. В сезоне-2024/2025 «Химки» сыграют в Российской Премьер-Лиге.

Ранее подмосковный клуб объявил о переходе бывшего полузащитника «Сочи» Артура Юсупова.

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