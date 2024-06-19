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Модрич: сборная Хорватии была сама не своя в первом тайме матча с Албанией

Модрич: сборная Хорватии была сама не своя в первом тайме матча с Албанией
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Капитан и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал ничью своей команды в матче 2-го тура чемпионата Европы с Албанией (2:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Мы были сами не свои в первом тайме — опять плохо вошли в игру, и соперник забил гол, усложнивший нам весь матч. Благо во втором тайме тренер внёс изменения, хорошо повлиявшие на игру. Всё было хорошо до самой концовки, а именно: тех последних 5-10 минут, когда мы закрылись в своей штрафной и позволили сопернику создать несколько хороших моментов. Так мы и пропустили снова.

Сегодняшний второй тайм – пример того, как мы должны играть. До последних 5-10 минут мы были очень хороши, а после своего второго гола стали спешить, терять мячи и отступили к своим воротам», — приводит слова Модрича DW Hrvatski.

Сборная Хорватии выступает в группе B чемпионата Европы — 2024. В 1-м туре хорваты с крупным счётом проиграли Испании — 0:3. Таким образом, сборная Хорватии не одержала ни одной победы в двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024. В последнем матче хорваты встретятся с Италией. Игра пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 мск.

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