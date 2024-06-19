Тренер сборной Хорватии Далич: мы всё ещё в игре — всё в наших руках

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о ничьей своей команды в матче 2-го тура чемпионата Европы с Албанией (2:2).

«Очень сложный матч с двумя разными таймами. Мы вышли вперёд с большими усилиями, забив второй мяч, но опять пропустили. Самое главное, что мы всё ещё в игре – всё в наших руках. Второй тайм матча с Албанией обнадёживает: начало было ужасным, но во втором тайме мы смотрелись уже лучше. Переходим к игре с Италией – победа может помочь нам выйти из группы», — приводит слова Далича Telesport.

Сборная Хорватии выступает в группе B чемпионата Европы — 2024. В 1-м туре хорваты с крупным счётом проиграли Испании — 0:3. Таким образом, сборная Хорватии не одержала ни одной победы в двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024. В последнем матче хорваты встретятся с Италией. Игра пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 мск.