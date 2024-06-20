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Словения — Сербия: статистика личных встреч, история противостояний

Словения — Сербия: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 20 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словении и Сербии. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач из Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Сербии и Словении выступают в группе C с Англией и Данией. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Словении и Сербии.

— Всего матчей между Сербией и Словенией: 5.

— Побед Сербии: 1.

— Побед Словении: 1.

— Ничьих: 3.

— Разница мячей: 8:6 в пользу Сербии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

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