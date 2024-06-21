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Экс-игрок ЦСКА Бийол прокомментировал ничью сборной Словении с Сербией

Экс-игрок ЦСКА Бийол прокомментировал ничью сборной Словении с Сербией
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Футболист сборной Словении Яка Бийол прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Сербией. Игра завершилась со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

«Победа была очень близка. Когда выигрываешь минимально, в концовке всегда тяжело. Но теперь все мысли об Англии. Надо забыть обо всём, очистить голову. Сделаем всё, чтобы победить», — сказал Бийол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

Вчера, 20 июня, проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.

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