Экс-игрок ЦСКА Бийол прокомментировал ничью сборной Словении с Сербией

Футболист сборной Словении Яка Бийол прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Сербией. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Победа была очень близка. Когда выигрываешь минимально, в концовке всегда тяжело. Но теперь все мысли об Англии. Надо забыть обо всём, очистить голову. Сделаем всё, чтобы победить», — сказал Бийол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 20 июня, проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.