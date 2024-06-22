Грузия — Чехия: VAR отменил гол Гложека на 23-й минуте

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В эти минуты на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Чехии. В качестве главного арбитра встречи выступает немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

На 23-й минуте нападающий сборной Чехии Адам Гложек открыл счёт в матче, но из-за касания руки игрока VAR отменил гол.

Национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией.

В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.