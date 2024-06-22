Португалия обеспечила себе первое место в группе F чемпионата Европы

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 и, таким образом, обеспечила себе первое место в группе F.

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.

Матч между сборными Турции и Португалии проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился разгромной победой сборной Португалии со счётом 3:0.