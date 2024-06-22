ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия обеспечила себе первое место в группе F чемпионата Европы

Португалия обеспечила себе первое место в группе F чемпионата Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 и, таким образом, обеспечила себе первое место в группе F.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.

Матч между сборными Турции и Португалии проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился разгромной победой сборной Португалии со счётом 3:0.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Фото
Мальчик выбежал на поле и сделал селфи с Роналду в матче Португалии с Турцией на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android