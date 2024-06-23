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Роналду отреагировал на выход сборной Португалии в плей-офф Евро-2024

Роналду отреагировал на выход сборной Португалии в плей-офф Евро-2024
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выход национальной команды в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Напомним, Португалия гарантировала первое место, обыграв в матче 2-го тура группового этапа сборную Турции со счётом 3:0. В этой встрече Роналду отметился результативной передачей.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Первое место гарантировано. Мы гордимся этой командой, мы Португалия!» — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, в матче 1-го тура сборная Португалии обыграла Чехию со счётом 2:1. В заключительном туре групповой стадии Португалия встретится с национальной командой Грузии. Матч состоится 26 июня. В другом матче группы сборная Турции проведёт матч с национальной командой Чехии.

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