Роналду отреагировал на выход сборной Португалии в плей-офф Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выход национальной команды в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Напомним, Португалия гарантировала первое место, обыграв в матче 2-го тура группового этапа сборную Турции со счётом 3:0. В этой встрече Роналду отметился результативной передачей.

«Первое место гарантировано. Мы гордимся этой командой, мы Португалия!» — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, в матче 1-го тура сборная Португалии обыграла Чехию со счётом 2:1. В заключительном туре групповой стадии Португалия встретится с национальной командой Грузии. Матч состоится 26 июня. В другом матче группы сборная Турции проведёт матч с национальной командой Чехии.

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