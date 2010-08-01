Hurriyet: Ньянг может перейти в "Фенербахче"

30-летний нападающий «Марселя» Мамаду Ньянг может перейти в «Фенербахче», сообщает турецкая газета Hurriyet. По информации источника, французский клуб готов принять предложение из Турции в размере € 8 млн.

Самому Ньянгу предложен контракт сроком на четыре года, согласно которому он будет зарабатывать € 2,5 млн за сезон.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Ньянг стал лучшим бомбардиром, забив в 31 матче 18 голов, три из которых — с пенальти.