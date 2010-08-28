Рамирес: совсем юным, я действительно работал на стройке

Новичок «Челси» Рамирес рассказал, о своём детстве. Напомним, что его трансфер из «Бенфики» обошёлся лондонцам в £ 18,2 млн.
«Когда я был совсем юным, я действительно работал на стройке. Мне нужно было помогать семье, и эта работа — одна из вещей, которых я никогда не буду стыдиться. Именно это сделало меня тем человеком, которым я сейчас являюсь. Иногда я оглядываюсь назад — и это помогает мне твердо стоять на ногах. Я постоянно навещаю друзей и родных и всегда помню о том, что делал, чтобы помочь семье.
Со вторника по четверг я работал с семи утра до четырех вечера, а затем шел тренироваться. По субботам же работал с семи до одиннадцати утра, а потом играл за „Рио“. Корни успеха лежат в привычке к постоянной работе», — цитирует бразильца официальный сайт «Челси».
- 21 августа 2022
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