Рамирес: совсем юным, я действительно работал на стройке

Новичок «Челси» Рамирес рассказал, о своём детстве. Напомним, что его трансфер из «Бенфики» обошёлся лондонцам в £ 18,2 млн.

«Когда я был совсем юным, я действительно работал на стройке. Мне нужно было помогать семье, и эта работа — одна из вещей, которых я никогда не буду стыдиться. Именно это сделало меня тем человеком, которым я сейчас являюсь. Иногда я оглядываюсь назад — и это помогает мне твердо стоять на ногах. Я постоянно навещаю друзей и родных и всегда помню о том, что делал, чтобы помочь семье.

Со вторника по четверг я работал с семи утра до четырех вечера, а затем шел тренироваться. По субботам же работал с семи до одиннадцати утра, а потом играл за „Рио“. Корни успеха лежат в привычке к постоянной работе», — цитирует бразильца официальный сайт «Челси».