РФС намерен сократить число легионеров в чемпионате России

В связи с принятием новой редакции регламента ФИФА по статусу и переходам
футболистов и правил УЕФА о доморощенных игроках Российский футбольный союз (РФС)
планирует внести соответствующие изменения в регламент чемпионата России-2006.
В частности, будут, возможно, отменены красные и зеленые цвета удостоверений
футболистов для иностранцев и игроков без гражданства. Вместо них будет введен
единый красный цвет удостоверений для всех легионеров.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубам планируется предоставить право заявлять
любое количество иностранцев в пределах установленной регламентом общей
численности футболистов, при этом в протокол матча можно будет внести не более 9
легионеров.
Вместе с тем РФС намеревается постоянно снижать количество легионеров,
находящихся на поле одновременно в составе одной команды: сезон-2006 — 7,
сезон-2007 — 6, сезон-2008 — 5.