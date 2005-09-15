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РФС намерен сократить число легионеров в чемпионате России

РФС намерен сократить число легионеров в чемпионате России
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В связи с принятием новой редакции регламента ФИФА по статусу и переходам
футболистов и правил УЕФА о доморощенных игроках Российский футбольный союз (РФС)
планирует внести соответствующие изменения в регламент чемпионата России-2006.

В частности, будут, возможно, отменены красные и зеленые цвета удостоверений
футболистов для иностранцев и игроков без гражданства. Вместо них будет введен
единый красный цвет удостоверений для всех легионеров.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубам планируется предоставить право заявлять
любое количество иностранцев в пределах установленной регламентом общей
численности футболистов, при этом в протокол матча можно будет внести не более 9
легионеров.

Вместе с тем РФС намеревается постоянно снижать количество легионеров,
находящихся на поле одновременно в составе одной команды: сезон-2006 — 7,
сезон-2007 — 6, сезон-2008 — 5.

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