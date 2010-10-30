Дрогба: должны показать, что тоже умеем играть в силовой футбол

Нападающий «Челси» Дидье Дрогба в преддверии матча чемпионата Англии с «Блэкберном» считает, что ключом к успеху станет силовой футбол, который должна продемонстрировать его команда.

«В прошлом году мы встречались в Кубке Лиги, и они выиграли, такие матчи запоминаются, тогда было добавленное время, Паулу Феррейра забил, но мы проиграли, а ранее, во время моего первого сезона, Петр Чех сделал сейв на пенальти, и мы выиграли 1:0 в очень сер