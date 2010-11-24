Малуда: "Челси" надо перестать пропускать быстрые мячи

Полузащитник «Челси» Флоран Малуда прокомментировал победу своей команды со счётом 2:1 над словацкой «Жилиной» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что Малуда забил победный гол в этом поединке, поразив ворота «Жилины» на 86-й минуте.

«Матч был непростым, я рад, что забил в конце матча, мы так старались. Мы не сдавались, мы создавали моменты, в какой-то момент вспомнилась игра с „Бирмингемом“, но мы показали характер и выиграли.

Однако нам надо подумать над тем, как мы начинаем матчи. Надо перестать пропускать быстрые мячи, активнее и эффективнее действовать перед воротами противника.

В начале сезона мы забивали, как только подходили к воротам, но сейчас стало сложно. Это случается, надо быть более собранными, всё становится сложнее, когда проигрываешь. Было нелегко, но мы сделали то, что должны были сделать.

Нам это важно, потому что мы проиграли слишком много матчей, и мы должны вдохновиться нашей победой в Лиге чемпионов», — приводит слова французского полузащитника официальный сайт «Челси».