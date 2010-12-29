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Сёмин: проблемы Торбинского – в частых травмах

Сёмин: проблемы Торбинского – в частых травмах
Футбол / РПЛ 0

Юрий Сёмин, после окончания сезона покинувший пост главного тренера «Локомотива», пояснил причины неубедительной игры полузащитника Дмирия Торбинского и нападающего Дмитрия Сычёва.

«Проблема Торбинского в том, что он часто получает травмы. Вот кому я хотел бы в первую очередь пожелать здоровья. Что касается Сычёва, не надо забывать, что из-за разрыва передней поверхности бедра он выпал из предсезонной подготовки на полтора месяца и потом тяжело входил в сезон. Тем не менее в отдельных матчах, я считаю, Сычёв был очень хорош», — сказал Сёмин.

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