Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маккарти: доволен ничьей в матче с "Тоттенхэмом"

Маккарти: доволен ничьей в матче с "Тоттенхэмом"
Комментарии

Наставник «Вулверхэмптона” Мик Маккарти прокомментировал ничью с „Тоттенхэмом” с матче 29-го тура чемпионата Англии. Напомним, что встреча этих команд завершилась со счётом 3:3.

“Да, я доволен результатом в матче с „Тоттенхэмом”. Мы ничего не могли поделать, когда соперники забили нам первые два гола. Третий мяч стал следствием глупой ошибки с нашей стороны. Но наша реакция на пропущенные голы была просто потрясающей. И один из наших мячей был отменён, хотя и был забит без нарушения правил”, — цитирует Маккарти Sky Sports.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android