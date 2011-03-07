Маккарти: доволен ничьей в матче с "Тоттенхэмом"

Наставник «Вулверхэмптона” Мик Маккарти прокомментировал ничью с „Тоттенхэмом” с матче 29-го тура чемпионата Англии. Напомним, что встреча этих команд завершилась со счётом 3:3.

“Да, я доволен результатом в матче с „Тоттенхэмом”. Мы ничего не могли поделать, когда соперники забили нам первые два гола. Третий мяч стал следствием глупой ошибки с нашей стороны. Но наша реакция на пропущенные голы была просто потрясающей. И один из наших мячей был отменён, хотя и был забит без нарушения правил”, — цитирует Маккарти Sky Sports.