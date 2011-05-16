Нобоа: "Рубин" добился достойного результата

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа, из-за травмы пропустивший матч 9-го тура Премьер-Лиги с «Зенитом», поделился мнением об игре, которая завершилась вничью 2:2.

«Справедливый и очень неплохой для нас итог. Ничья с „Зенитом“ в Петербурге — достойный результат. Нам было очень важно набрать здесь очки. Мы хотели удержать победный счёт, но после того, как пропустили второй мяч, уже не смогли наладить контригру. Считаю, мы весь матч действовали очень синхронно, помимо содержательного футбола показали и характер», — цитирует Нобоа официальный сайт «Зенита».