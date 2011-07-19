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Гивен: действия Тевеса вызваны не корыстными целями

Гивен: действия Тевеса вызваны не корыстными целями
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Перешедший из «Манчестер Сити» в «Астон Виллу» вратарь Шей Гивен выступил со словами поддержки в адрес аргентинского нападающего Карлоса Тевеса, который хочет покинуть Европу.

«Сейчас всё выглядит так, что Тевес всё-таки уйдёт. Но я не думаю, что Карлос поступает так с корыстными целями. Необходимо уважать его решение. Важно понять, что у Карлоса в Аргентине осталось двое детей, которых он видит раз в два месяца. Это очень трудно.

Тевес – один из лучших игроков в мире, но люди забывают, что вместе с этим он является ещё и обычным человеком. Ему свойственны те же чувства, что и всем людям, это надо понимать.

Хочу пожелать Карлосу всего хорошего. Это был отличный футболист для „Манчестер Сити“, и его, конечно же, будет не хватать», — приводит слова Гивена Sky Sports.

Напомним, что переговоры о приобретении Тевеса в настоящее время ведёт бразильский «Коринтианс».

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