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Хёнесс: в борьбе с дортмундцами придётся нелегко

Хёнесс: в борьбе с дортмундцами придётся нелегко
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Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс не сомневается в том, что его команде в этом сезоне придётся нелегко в борьбе с основными конкурентами за звание чемпиона страны, сообщает tz.

Хёнесс, в частности, отметил дортмундскую «Боруссию».

«Победа дортмундцев в первом туре была отличным началом для чемпионата. Для нас очевидно, что нам придётся очень нелегко в борьбе с „Боруссией“. Поэтому мы должны будем играть с предельным напряжением сил, чтобы в конце опередить их», — заявил Хёнесс.

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Новости. Футбол
  • 28 октября 2026
  • 14:28