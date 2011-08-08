Хёнесс: в борьбе с дортмундцами придётся нелегко

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс не сомневается в том, что его команде в этом сезоне придётся нелегко в борьбе с основными конкурентами за звание чемпиона страны, сообщает tz.

Хёнесс, в частности, отметил дортмундскую «Боруссию».

«Победа дортмундцев в первом туре была отличным началом для чемпионата. Для нас очевидно, что нам придётся очень нелегко в борьбе с „Боруссией“. Поэтому мы должны будем играть с предельным напряжением сил, чтобы в конце опередить их», — заявил Хёнесс.