Повторы голов матча "Спартак-Нальчик" — "Амкар"

В рамках 30-го тура чемпионата России в Премьер-Лиге встречались «Спартак-Нальчик» и «Амкар». Победу со счётом 2:1 одержали нальчане.

СОГАЗ-Чемпионат России

Премьер-Лига. 30-й тур

«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Амкар» (Пермь) — 2:1

Голы: Концедалов, 45+1 (1:0); Сираков (автогол), 48 (2:0); Тюкалов, 90 (2:1).

Повторы опасных моментов матча:

видео Атака нальчан

видео Момент у ворот гостей

видео Острая игра у ворот Фредриксона

видео Мийич получает «горчичник»

видео Розыгрыш стандарта у ворот хозяев

видео 1:0. Концедалов забивает «в раздевалку»

видео Гриднев: игра нравится зрителям

видео Обзор первого тайма

видео 2:0. Автогол Сиракова

видео Михалёв бьёт штрафной

видео Карточка Черенчикову

видео Концедалов упускает момент

видео 2:1. Гол Тюкалова

видео Божoвич: на таком поле нужно сражаться

видео Ташуев: спасибо ребятам, что бились в таких условия