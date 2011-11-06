Повторы голов матча "Спартак-Нальчик" — "Амкар"

В рамках 30-го тура чемпионата России в Премьер-Лиге встречались «Спартак-Нальчик» и «Амкар». Победу со счётом 2:1 одержали нальчане.
СОГАЗ-Чемпионат России
Премьер-Лига. 30-й тур
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Амкар» (Пермь) — 2:1
Голы: Концедалов, 45+1 (1:0); Сираков (автогол), 48 (2:0); Тюкалов, 90 (2:1).
Повторы опасных моментов матча:
видео Атака нальчан
видео Момент у ворот гостей
видео Острая игра у ворот Фредриксона
видео Мийич получает «горчичник»
видео Розыгрыш стандарта у ворот хозяев
видео 1:0. Концедалов забивает «в раздевалку»
видео Гриднев: игра нравится зрителям
видео Обзор первого тайма
видео 2:0. Автогол Сиракова
видео Михалёв бьёт штрафной
видео Карточка Черенчикову
видео Концедалов упускает момент
видео 2:1. Гол Тюкалова
видео Божoвич: на таком поле нужно сражаться
видео Ташуев: спасибо ребятам, что бились в таких условия
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