Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Повторы голов матча "Спартак-Нальчик" — "Амкар"

Повторы голов матча "Спартак-Нальчик" — "Амкар"
Комментарии

В рамках 30-го тура чемпионата России в Премьер-Лиге встречались «Спартак-Нальчик» и «Амкар». Победу со счётом 2:1 одержали нальчане.

СОГАЗ-Чемпионат России
Премьер-Лига. 30-й тур

«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Амкар» (Пермь) — 2:1
Голы: Концедалов, 45+1 (1:0); Сираков (автогол), 48 (2:0); Тюкалов, 90 (2:1).

Повторы опасных моментов матча:

видео Атака нальчан
видео Момент у ворот гостей
видео Острая игра у ворот Фредриксона
видео Мийич получает «горчичник»
видео Розыгрыш стандарта у ворот хозяев
видео 1:0. Концедалов забивает «в раздевалку»
видео Гриднев: игра нравится зрителям
видео Обзор первого тайма
видео 2:0. Автогол Сиракова
видео Михалёв бьёт штрафной
видео Карточка Черенчикову
видео Концедалов упускает момент
видео 2:1. Гол Тюкалова
видео Божoвич: на таком поле нужно сражаться
видео Ташуев: спасибо ребятам, что бились в таких условия

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023