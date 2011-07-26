Кронвалл: перерыл весь Интернет

— В каком возрасте вы начали играть в хоккей?

— Мне тогда было четыре года.

— Ваш знаменитый старший брат Никлас помогал?

— Скорее, мы оба помогали друг другу. Мы вместе играли в хоккей, он помогал мне, а я – ему. Сначала я был вратарем, и только потом стал защитником.

— Как у вас складываются отношения сейчас?

— У нас с братом отличные отношения. Я бы даже сказал, что мы с ним – лучшие друзья. Он живет в Америке, играет в Детройте, я — в Европе. Но во время сезона мы почти каждую неделю подолгу общаемся по телефону.

— Вы — защитник оборонительного плана или же атакующего?

— И то, и другое. Я могу забить гол, если выдается такая возможность, но все же задача защитника – играть в обороне. Хотя, мне кажется, у меня получается и та, и другая роль в равной степени.

— На минувшем чемпионате мира ваш гол в ворота французов запомнился болельщикам. Расскажите, как вы решились на такой эффектный сольный проход?

— Да, я великолепно помню тот гол. Мне удалось обыграть нескольких защитников соперника, развернуться, подъехать к воротам и забросить шайбу. Я не ожидал, что его станут называть одним из самых красивых голов чемпионата. Я тогда не оценивал его с этой точки зрения. Мы играли против Франции, я не считаю их слишком уж серьезным соперником. Это был скорее забавный, необычный гол. Но если бы такой гол я провел более сильному сопернику, чехам, например, я бы ценил это больше.

— Это ведь был ваш первый чемпионат мира?

— Да, первый.

— Тем не менее в своей команде вы провели больше всех времени на льду. Тяжело было?

— Не очень тяжело. Я привык проводить много времени на льду. Мне доверили возможность максимально помочь своей команде, мне удалось играть практически во всех ситуациях, которые возникали на площадке. Я рад, что справился с такой ответственностью и надеюсь, что мне будут доверять больше игрового времени и дальше.

— Исходя из этого, можно сказать, что вы уже ощущаете себя одним из лидеров своей национальной сборной?

— В нашей сборной было много молодых игроков, я полагаю, что был одним из старших по возрасту. К тому же у меня за плечами опыт, полученный в Северной Америке… Да, я думаю, что был лидером в команде. Я всегда к этому стремлюсь. Стремлюсь быть лидером на льду, ведь лидер — это человек, который может вести за собой. Я бы хотел вести за собой и надеюсь, что у меня это получается.

— Несколько лет вы провели в НХЛ. Что удалось, а что не получилось?

— У меня была цель – пробиться в НХЛ и я достиг ее, это самое главное. Это лучшая лига в мире, там играют хоккеисты очень высокого уровня. Опыт, полученный там, – бесценен. Но, к сожалению, мне не удалось там закрепиться.

— Вернуться хотелось бы?

— Хотелось бы, но это от многого зависит. Трудно сказать, что будет дальше. Сейчас у меня все неплохо складывается в Европе. В предстоящем сезоне я попробую свои силы в русской лиге. НХЛ есть НХЛ, но возможно, я почувствую, что новая лига для меня лучше.

— Что вы знаете о КХЛ?

— Я общался с ребятами из российских клубов, звонил друзьям, которые играли в КХЛ – это Микка Ханнула, Маркус Нильссон, Дэниель Чернквист. Некоторые из моих соотечественников провели в России несколько лет и могли кое-что рассказать из личной практики. Я знаю Тимми Петтерссона, он играл у вас в прошлом сезоне. Он очень много положительного рассказал мне о команде, о клубе. Это, в общем-то, и помогло мне принять решение подписать контракт с «Северсталью». Подобное решение и в самом деле волнительно – новая страна, новый опыт, все новое. Это и привлекает и пугает одновременно. Но я думаю, что все будет хорошо.

— У вас были предложения от других клубов КХЛ?

— Да, у меня было несколько предложений. Но «Северсталь» была первым клубом, с которым я начал обсуждать возможное сотрудничество, здесь мне предложили приемлемые условия. Я рад, что мы подписали контракт. Для меня это очень важно, потому что моя жена в этом случае сможет без проблем приезжать ко мне. Ведь ваш город располагается недалеко от Москвы и от западной границы России.

— До разговора с Тимми, наверное, совсем мало знали о Череповце?

— Практически ничего. Сейчас стал изучать информацию, перерыл Интернет, поискал в «Гугле», и теперь знаю, что Череповец — это промышленный город, а «Северсталь» — крупное металлургическое предприятие. В общем, узнавал о городе и клубе где только можно. В том числе и из первых рук: встречался с генеральным менеджером и директором клуба в Братиславе, во время чемпионата мира.

— Как ваши познания в русском языке? Сколько слов знаете? Общаться можете?

— Нет, общаться не могу. Те слова, которых я набрался от русских хоккеистов, к сожалению, не всегда можно произносить вслух. Это 10-15 слов, которые могут выразить эмоции, но произнести их в разговоре с вами я не решусь. Но я работаю над словарем.

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