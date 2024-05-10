Президент «Торонто» высказался о возможных глобальных переменах в клубе

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндан Шэнахан намекнул на возможные глобальные перемены в клубе в предстоящем межсезонье Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В прошлом я считал, что бывают моменты, когда нужно проявить терпение, и я все еще верю, что иногда терпение — действительно правильный выбор. Однако, когда вы видите, что закономерности сохраняются, а результаты не меняются, вам приходится менять свой взгляд на вещи. Мы посмотрим на всё этим летом, и всё обдумаем этим летом, и всё это с единственной целью, ради которой мы здесь, — сделать «Мэйпл Лифс» лучше и побеждать», — приводит слова Шэнахана Daily Faceoff.

В тексте сказано, что отвечая на вопросы, стал бы Шэнахан настаивать на том, чтобы Митчелл Марнер или Джон Таварес отказались от своих условий в контракте о полном запрете на обмен, и верит ли он в то, что команда способна победить, — он не стал выделять кого-то из игроков, но продолжил настаивать на том, что терпения кончилось.