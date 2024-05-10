«Нью-Джерси Дэвилз» собираются провести переговоры с Шелдоном  Кифом

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что «Нью-Джерси Дэвилз» хотят провести переговоры с бывшим главным тренером «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдоном Кифом.

«Услышал, что «Девилз» запросили и получили разрешение поговорить с Шелдоном Кифом» — написал Лебрюн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В прошедшем сезоне «Нью-Джерси» возглавляли два тренера: Линди Рафф и Трэвис Грин, ставший исполняющим обязанности после отставки Раффа в марте.

Вероятным приемником Кифа в «Торонто» журналисты называют бывшего наставника «Сент-Луис Блюз» Крэйга Берюбе.

«Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Киф был главным тренером «Мэйпл Лифс» в 349 играх регулярного сезона. Под руководством Шелдона клуб три сезона подряд набирал по 100 очков в регулярке.