Главные события игрового дня Кубка Гагарина

Зацепилась ли "Сибирь" за серию с "Магниткой", доказил ли "Салават", что готов продолжать бороться? Мы следили за событиями вместе!

00:15. На этом мы завершаем нашу лайф-трансляцию. Но уже сегодня вас ждет на «Чемпионате» много интересного:

— вы узнаете, что происходит вокруг нижегородского «Торпедо»;

— вместе с Дмитрием Ерыкаловым сможете порассуждать, к чему приведут предложения президента России по сокращению легионеров;

— встретитесь с новым гостем Романа Чернявского в программе «Трибуна» на КХЛ-ТВ;

— и, конечно, самые свежие и оперативные отчеты с полуфинальных матчей Восточной конференции.

Возвращайтесь к нам!

Доброй ночи!

00:08. Звучит финальная сирена, официально фиксирующая победу «Донбасса».

00:05. Евгений Дадонов забивает в пустые ворота! Счет в матче становится 3:1, в серии — 2-2, и нас ждет, как минимум, еще две серии этого увлекательного чешско-украинского триллера за выход в финал Западной конференции.

00:01. За 04:52 до конца третьего периода обстановка накалилась донельзя. Это Джастин Азеведу отыграл одну шайбу. 2:1 ведёт «Донбасс» и оставшееся время обещает быть для него страшным.

00:00. За пять минут до конца третьего периода «Донбасс» ушел в глухую оборону.

23:55. Что творится на льду! Теперь уже «Лев» имеет лишнего игрока, а у ворот «Донбасса» творится форменный ад…

23:50. Поиграл «Донбасс» в численном преимуществе, и даже достаточно остро атаковал. Это Якуб Клепиш нарушил правила и получил «двушечку».

23:40. Конечно же, «Лев» с первых минут ринулся к воротам Яна Лацо. «Донбасс» с трудом сдерживает атакующий порыв чехов.

23:35. Итак, третий период матча «Донбасс» — «Лев», проходящего в Братиславе, стартовал. 20 минут есть у «Льва», чтобы попытаться сравнять счет и убежать в серии от «Донбасса».«Донбасс» против «Льва»

"Донбасс" против "Льва"

23:20. Второй период в Братиславе завершен. Вроде бы по всем объективным показателям «Лев» играет лучше. Но на табло — 2:0 в пользу «Донбасса».

23:10. Автором второй шайбы «Донбасса» стал Александр Торяник. «Донбасс» ведет 2:0.

23:02. А вот и вторая шайба в воротах «Льва». Молодцы, дончане, доиграли до конца момент. И вот уже преимущество становится весомым.

23:00. «Лев», конечно, поактивнее. Что в их положении вполне объяснимо. Но и «Донбасс» не забывает огрызаться…

22:45. Начался второй период в Братиславе. За кого болеем?

22:30. 14-6 — именно с такой разницей перебросали «львы» своих оппонентов, но ушли на перерыв, проигрывая в счёте — 0:1.

22:25. Дончане — настоящие мужчины! Выстояли отбились, рванули в атаку и сразу забили. Оскар Бартулис отличился — 1:0.

"Донбасс" против "Льва"

22:20. Ой как! «Лев» почти две минуты играл «пять на три», но дончане сумели выстоять! На трибунах болельщики, которые отчаянно поддерживают… «Донбасс»!

22:15. Есть потери и у «Льва. После окончания прошлого матча нападающие пражан Иржи Новотны и Михал Бирнер продемонстрировали неприличные жесты в адрес зрителей. Спортивно-дисциплинарный комитет оставил без изменения дисциплинарный до конца игры штраф (20 минут), наложенный на Новотны, а также принял решение наказать этим же видом штрафа Бирнера (правило 550 ж пункт 3 „оскорбительные жесты судье или любому лицу“). Согласно регламенту, за нарушения на хоккеистов наложена обязательная дисквалификация на один матч.

22:10. В составе „Донбасса“ произошли изменения. Вернулся в строй Рэнди Робитайл, а вот Олег Пиганович выбыл до конца серии.

22:05. Стартовал заключительный игрового дня. С небольшим опозданием, но стартовал.

22:00. Пока „Донбасс“ готовится к 4 матчу, который команда проводит на нейтральном стадионе, в их родном дворце „Дружба“ болельщики собираются вместе, чтобы ощутить всю прелесть поддержки любимой дружины. Видеокуб заменит им живое зрелище, а до команды, быть может, долетит энергетика болеющих за них трибун. В ожидании матча болельщикам есть чем заняться.

Болельщики "Донбасса" ждут начала матча в Братиславе

21:50. Наставник „Локомотива“ Дэйв Кинг принял рагромное поражение от СКА, как настоящий мужчина. На пресс-конференции он ни на секунду не проявил слабости, а на вопрос о том, есть ли у него вопросы к судейству, ответил: „Нет. Нам надо меньше удаляться, мы много фолили и пропустили три гола в меньшинстве. Надо найти ответы на вопрос, почему так получилось“. И мы верим, что он найдёт.

21:45. Друзья, а у нас для вас есть видеообзор матча „Локомотив“ — СКА. Предлагаем оценить голевую феерию, которую устроили парни с берегов Невы.

21:35. А у нас готов уже отчёт о ярославском матче, в котором СКА сравнял счёт в серии: СКА включил „режим зверя“.

21:30. Кстати, никто не забыл, что Андрей Назаров — главный тренер сборной Украины? Напомним, что украинская дружина стартует 20 апреля в чемпионате мира в группе В, где она поборется за путёвку в элитну. В соперниках у парней Назарова будут сборные Австрии, Японии, Словении, Южной Кореи и Венгрии. Шансы есть, но необходима основательная подготовка. Для украинских болельщиков поражение „Донбасса“ трагедией не станет?

21:20. „Донбасс“ — „Лев“. 4 матч. В Братиславе Андрей Назаров и его дружина готовятся к матчу, от которого будет зависеть их дальнейшие перспективы в Кубке Гагарина. Поражение практически лишит их шансов на продолжение борьбы. Уровень команд примерно равен, а потому, победить в двух матчах кряду — слишком большая удача. Сложно сказать, как на команды подействуют микротравмы, которые в изобилии получают хоккеисты. Борьба в каждом матче идёт от ножа — стыки, борьба, обилие силовых приёмов. Врачебные бригады работают не покладая рук. Жутко представить, какая нагрузка ложится на массажистов и физиотерапевтов. Нужно выжить в этом матче, дальше игры пойдут через день и станет легче.

21:12. Победой СКА закончился четвёртый матч. Слухи о смерти и второго „армейского“ клуба оказались сильно преувеличены.

21:10. И снова серьёзная заминка в Ярославле. Илья Ковальчук бросил, обрадовался, судьи поехали смотреть кино. Кино смотрели столь увлечённо, что их уже перестали ждать на площадке. поразительно, никому, в принципе, не нужный гол отнял у команд и зрителей столько времени. Да, гол был — 6:1.

21:00. Что-то невероятное происходит в Ярославле. С потолка падают линзы осветительного оборудования. Прямо на лёд. Вчера, напомним, натиска разминающихся хозяев не выдержало заградительное стекло за воротами.

20:55. 10 минут до сирены. Удаление у СКА. Самое время для камбека!

20:50. Очень стараются „железнодорожники“ в третьем периоде, но шансов отыграться всё меньше. А тут ещё удаление Плотникова. Очень не кстати. Сергей, конечно, лидер команды, но он слишком много удаляется.

20:40. А между тем „Сибирь“ отвечает на видеопривет „Магнитки“.

20:30. Второй период в Ярославле завершён. Сегодня СКА предстал перед нами чрезвычайно боеспособным коллективом. Но у „Локомотива“ есть ещё 20 минут, чтобы отыграться. Будем смотреть.

20:15. Пятая шайба влетает в ворота „Локомотива“. Большинство реализует Виктор Тихонов — 5:1.

20:01. И тут же прилетела „оборотка“ от СКА. „Армейцы“ ведут 4:1. А забросил эту шайбу Барабанов, который почти весь сезон провел в „ВМФ-Карелии“.

20:00. Один раз огрызнуться „Локомотив“ сумел. Счет уже 1:3. Но для возвращения интриги, безусловно, нужна вторая шайба.

19:50. А у нас тем временем начался второй период в Ярославле. Где „Локомотив“ попытается вылезти из… э-э-э… того положения, куда сам себя загнал.

19:40. О том, как „Салават Юлаев“ едва не упустил победу в матче, в котором имел подавляющее преимущество, как „Барыс“ вспыхнул и погас и о том, что уфимская дружина не настолько уставшая, в деталях поведал наш обозреватель Игорь Брагин: »Салават", как дела? Живее всех живых!

19:30. А пока вы можете подробно ознакомиться с перипетиями новосибирского сражения в отчете с места нашего корреспондента Дмитрия Ерыкалова. Он так и называется: «Внезапная смерть руками Платонова»

19:27. И уже 3:0 выигрывает СКА. Что у нас творится с «Локомотивом»?

19:26. А тем временем в Ярославле СКА решил брать быка за рога. И к концу первого периода уже ведёт в счете 2:0.

19:25. Матч в Уфе завершился. Поздравляем «Салават Юлаев», который после семиматчевой изматывающей серии с «Торпедо» оказался более свежим, нежели отдохнувший и восстановившийся «Барыс». Пока, по крайней мере.

19:20. Последний гвоздь в гроб «Барыса» забил Пильстрем. Уже в пустые ворота. «Салават» вышел вперёд в серии 2-1.

19:15. У «Барыса» осталось две минуты на то, чтобы спасти матч.

19:05. Завершился матч на Кубок Надежды между «Авангардом» и «Трактором». Омичи победили 4:2, если это кому-то интересно. И счёт в серии стал 2-0, если кому-то это нужно…

19:00. Не сдулись «юлаевцы» досле того, как в концовке второго периода на их головы упали два кирпича от «Барыса». В перерыве парни Юрзинова отряхнулись и вышли играть первым номером. Позиционная атака хозяев, Дмитрий Макаров бросил от синей линии — Хартикайнен подставил клюшку и снаряд улеител в девятку — 4:2. Еремеев бессилен.

18:57. Изменение на уфимском табло. «Салават» вновь делает гандикап в две шайбы. Хартикайнен делает счет 4:2.

18:55. А в Ярославле уже играют гимн. Через несколько минут и здесь начнётся.

18:50. В Уфе начался третий период. Попробуй догадайся, последний ли в этом конкретном матче…

18:40. Недолго музыка играла для «Сибири». «Магнитке» хватило менее трех минут, чтобы решить исход матча в овертайма и повести в серии 3-0. Решающая шайба на счету Дениса Платонова.

18:35. Тем временем в Новосибирске начался овертайм.

18:32. Имея подавляющее преимущество на протяжении всего второго периода, уфимцы за минуту его разбазарили. Бойд и Доус вывели Боченски на ударную позицию, Брендон мощно бросил низом — Василевский оплошал, шайба нырнула ему в домик — 3:2. Здравствуй третий период, бегом за валидолом!

18:30. Поймали «Барсы» уфимцев на смене. Романов убежал от Алексея Василевского, потерявшего шайбу и, выкатывась за ворота, отпасовал на пятак, где Уппер с двух метров не промахнулся. Не имел права капитан в такой ситуации промахиваться. И минуту оставалось играть во второй двадцатиминутке. И это еще не всё! Боченски до сирены успел забросить вторую шайбу. Счет уже 3:2. Интрига возвращается в Уфу!

18:20. Три периода в Новосибирске завершились. Счёт — 1:1, а это значит, что нас ожидает овертайм. А может даже и во множественном числе. В которых, кстати, «Магнитка» чувствует себя, как рыба в воде…

18:07. В Новосибирске «Магнитке» удалось сравнять счёт — 1:1. Свою первую шайбу в плей-офф забросил Хабаров. Правда, не обошлось без рикошета.

18:05. Начали гости второй период активно. Пару раз заставили поволноваться болельщиков, но Василевский поводов для беспокойства не подавал. Но игра очень быстро переместилась в зону Еремеева. Пару раз зрители взрывались негодованием, когда судьи никак не реагировали на падения (казалось, не по своей инициативе) игроков «Салавата». А парни из Уфы никакого артистизма не проявляли. Более того, Пильстрёма сбили с ног в круге вбрасывания, он показал сценку «Ванька Встанька» и уже через мгновение отдавал шайбу Кайгородову. Алексей молниеносно перевёл снаряд поперёк площадки, бросок Мирнова в касаение — 3:0.

18:02. А в Уфе уже многое, если не всё, ясно к пятой минуте второго периода. Там счёт уже 3:0 в пользу «Салавата».

18:00. В Новосибирске бьют Коваржа. Еще не ногами, так ведь еще и не вечер. И всё за то, что бросил по воротам после свистка.

17:50. Возобновилась игра в Уфе. Команды отдохнули, и «Барысу» деваться некуда.

17:45. В Уфе команды ушли на первый перерыв. Там счет 2:0 в пользу хозяев. В Новосибирске начался третий период. Там тоже ведут хозяева, но скромнее — 1:0.

17:40. А на повестке дня у нас и совсем уже скоро «Локомотив» — СКА. Матч 4..

На Руси, как известно, очень любят жалеть падших и убогих (а иногда даже за них голосовать), но еще больше любят, когда богатые тоже плачут. Поэтому не стоит удивляться, что в этой паре за «Локомотив» болеет «всё прогрессивное

Вот такие болельщики у "Сибири"!

человечество». А те, кто не болеет за «Локомотив», те болеют против СКА. Между прочим, читатели «Чемпионата» признали эту серию самой интересной среди всех четвертьфинальных.

Не болеть за «Локомотив» очень трудно. Со временем мы, конечно, узнаем, что там, в хозяйстве имени Петра Ильича Воробьева, подкрутил-подвертел дедушка Кинг, но сделал он это крайне профессионально. И играют «железные дорожники» любо-дорого посмотреть. Количество почитателей ярославцев в этой серии растёт, как на дрожжах.

«Локомотив» ведёт в этой серии со счётом 2-1 совершенно заслуженно и по делу. Добавим сюда, что в истории КХЛ СКА еще ни разу не удалось выиграть в Ярославле. Думается, сегодня будет немало желающих убедиться в правильности народной мудрости, гласящей, что жирные коты мышей ловят плохо…

17:30. Ничего не получается у «Барыса» в атаке, оттого грубят они в своей зоне. С каким-то непонятным остервенением они вышвыривали весь первый период с пятака соперников, невзирая на то, насколько эти действия оправданы. В итоге, судьям эта зачистка надоела, и Роман Савченко отправился отдыхать. Андрей Зубарев за счёт движения партнёров выкатился на середину зоны атаки и бросил с кистей — шайба, рикошетом от конька защитника, нырнула между ног Еремеева. Зиновьев, к слову, набрал второе очко в матче.

17:27. А в Уфе «Салават» удваивает своё преимущество. Вторую шайбу в гостевые ворота забросил Андрей Зубарев. Что на это скажет мистер Боченски?

17:26. Завершился второй период в Новосибирске. «Сибирь» продолжает лидировать со скромным счётом 1:0. А вот в Омске, в Кубке Надежды, в матче между «Авангардом» и «Трактором» после второго периода ничья — 2:2.

17:25. И снова о статистике. Пока мы всем миром восхищаемся показателями ударного звена «Магнитки», скромный парень Егор Дубровский, ещё недавно оформлявший хет-трики в финале Братины, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина наколотил в

Вот такие болельщики у "Сибири"!

ворота соперников 6 шайб. Столько же, напомним, у Яна Коваржа, которому отдаёт сам Мозякин.

17:22. Три хоккеиста «Барыса» зачем-то поехали ловить Зиновьева, который прокатывался по синей линии. Сергей хоть и не блистает ныне, но мастерство от него никуда не ушло: скрытый пас на Дубровского и Егор уезжает на рандеву с Еремеевым — бросок, добивание — 1:0. И если «барсы» думали, что их в Уфе ждут немощные пенсионеры, они жесточайшим образом ошиблись.

17:20. Открыт счёт в Уфе. Десять минут понадобилось герою плей-офф Егору Дубровскому, чтобы пробить Виталия Еремеева. «Салават» ведет 1:0.

17:05. Начался матч в Уфе. А в Новосибирске что-то уж многовато удалений…

17:00. Тем временем «Барыс» опубликовал состав на игру с «Салаватом». Смотрим и изучаем. Там уже сейчас всё начинается.

Виталий Еремеев — Дмитрий Мальгин

Найджел Доус — Дастин Бойд — Брэндон Боченски

Кэм Баркер — Майк Ландин

Константин Руденко — Николай Антропов — Роман Старченко

Алексей Литвиненко — Роман Савченко

Константин Пушкарёв — Дмитрий Уппер — Константин Романов

Максим Семёнов — Кристиан Кудроч

Андрей Гаврилин — Фёдор Полищук — Михаил Рахманов

Владимир Гребенщиков — Антон Сагадеев.

16:55. Всё-таки тонкие ценители хоккея (или очень мстительные люди – кому как правильнее) живут и ходят на хоккей в Новосибирске. Дмитрий Ерыкалов подтверждает…

Весточка из ЛДС "Сибирь"

16:50. Тем временем, во время первого перерыва в Новосибирске, на телеканале «Россия-2» эксперт совещается с экспертом: Наталья Кларк размышляет с Владимиром Плющевым о ходе матча. А у нас команды вышли на второй период.

16:40. В преддверии четвертого матча серии «Локомотива» со СКА в Ярославль пожаловал большой десант болельщиков с Невы. Фанаты находятся не только рядом с «Ареной-2000», но и коротают денек в центре города. Так, в детском парке «Даманский остров» три друга-«армейца» решили устроить полуденный сон прямо на лавочке, сообщает интернет-портал «Спорт76».

Напомним, что матч между «железнодорожниками» и армейцами начнется сегодня в 19 часов.

Фанаты СКА на привале

16:30. Кому-то может не нравиться это слово, но в Новосибирске идёт натуральная война. Парни Квартальнова, который представляет собой сгусток немыслимой энергии, вылетают на площадку с вращающимися глазами и желанием порвать соперника. И пока гости выглядят немного озадаченными. Стычек много.

16:20. На исходе 13-й минуте матча в Новосибирске местная «Сибирь» открывает счёт. Активно начали парни Квартальнова эту встречу, много и разнообразно атаковали. 13 бросков по воротам Кошечкина нанесли хозяева, против 3 — от гостей. Гол стал следствием толкового розыгрыша большинства: Кугрышев отдал своевременную поперечную передачу на Ивана Лекомцева — Кошечкин не успел переместиться — 1:0.

16:05. Если кому-то интересно, в рамках 1/2 финала Кубка надежды в эти минуты начали вторую игру «Авангард» и «Трактор». В первом матче, если кому-то интересно, победу в овертайме одержали омичи. Это если кому-то интересно. КХЛ сделала всё, чтобы про этот турнир, проводимый под её эгидой, никто даже не вспоминал. И ведь те же омичи, на который посмотреть «живьём» собралось 4000 болельщиков, готовы были транслировать игры, но лига наотрез отказала. Запретили даже прямую трансляцию в сети Ю-Туб — права на трансляции. В итоге картинку просто некуда было передать, только на видеокуб «Арены Омск». Местный телеканал показывать не берется — рекламу на КН продать не может. Повторим вопрос: Кубок надежды кому-нибудь интересен?

16:00. Стартовал матч в Новосибирске. В составе «Магнитки» потеря — не играет Тим Брент. У «Сибири» Плеханова сменил в заявке Артём Караваев, а Владимир Бутузов сменил Карамнова. И тут размен немного неравноценный, нужно признать.

15:55. В Уфе стараются не отставать от политических веяний. Хотелось бы посмотреть, как служба безопасности выставила бы за дверь Барака Обаму, возжелавшего насладиться игрой Сергея Зиновьева…

Обаме нет места на "Уфа Арене"

15:45. «Салават Юлаев» — «Барыс». Матч 3. Второй матч в Астане наглядно продемонстрировал, какие усилий стоило уфимцам пройти «Торпедо». Дружина Петериса Скудры настолько измотала парней Владимира Юрзинова, что «барсам» было достаточно лишь добавить скоростей, чтобы смять оборону гостей. И ведь ни особым креативом, ни какими-то неожиданными тактическими решениями астанчане соперника не напрягали. Просто воспользовались тем, что «юлаевцы» сильно сдали физически. Главный вопрос заключается в том, смогли ли парни из столицы Башкортостана восстановиться, привести себя в норму или нет. В составе «Барыса» на лёд выйдет, наконец, Найджел Доус. Хорошее подспорье начавшим просыпаться Боченски и Бойду.

15:30. Тем временем пресс-служба «Магнитки» продолжает фонтанировать креативными идеями и радовать болельщиков яркими роликами. Предлагаем вам очередной забойный шедевр от «сталеваров».

15:15. Немного о статистике. Вы помните, сколько очков набрал лучший бомбардир прошлогоднего Кубка Гагарина? Правильно, Петри Контиола забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач. Итого: 19 зачётных баллов за 25 (!) матчей. А сегодняшний лидер бомбардирской гонки Сергей Мозякин лишь после 7 матчей имеет в своём активе 14 (3+11) очков. Лучший бомбардирский показатель в истории Кубка Гагарина принадлежит Йозефу Вашичеку. В сезоне-2010/11 он набрал 22 (7+15) очков. У Сергея есть все шансы записать своё имя в историю.

15:00. «Сибирь» — «Металлург» Мг. Матч 3. В Новосибирске ждут от своей команды, что она сумеет навязать сопернику свою игру. Выездная модель, которой подопечные Квартальнова придерживались на протяжении двух первых встреч в Магнитке, успеха им не принесла. Закрываться в попытках сдержать ударное звено соперника оказалось занятием крайне неблагодарным. Сергей Мозякин всё-равно находил варианты отдать невероятный голевой пас, а его партнёры — воспользоваться подарком капитана. А ведь «Ак Барс» сибиряки били тем же оружием, что и «Локомотив» сейчас истязает СКА — форчекинг, плотная игра и давление. Нужно лишить соперника возможности комфортно распоряжаться шайбой, прессинговать его и пытаться забить. Так Моня и компания действовали в те моменты, когда нечего было уже терять. Нынешняя ситуация так и выглядит. Нужно идти вперёд и подавлять соперника. Вот только вопрос в том, хватит ли на это здоровья. И сумеют ли взять себя в руки традиционно проваливающий плей-офф Лехтеря и репрессированный не так давно Энлунд. Всё покажет игра.

14:50. Между прочим, новому гендиректору «Торпедо» уже 63 года. По российским законам, пенсионный возраст. Правда, по Харитонову этого не скажешь, а опыт, которого у него хоть отбавляй, как гласит народная мудрость, не пропьешь. Но нижегородские болельщики всё равно продолжают находиться в состоянии конгитивного диссонанса, пытаясь совместить удовлетворительную игру «Торпедо» с увольнением генерального директора. Пусть по официальной версии Осипенко и покинул клуб «по собственному желанию».

Революция в нижегородском "Торпедо"

14:40. Что примечательно, результаты выступления «Торпедо» в нынешнем сезоне всеми и на всех этажах были признаны удовлетворительными. А нижегородскими болельщиками, так и вовсе замечательными, несмотря на поражение в первом круге плей-офф от «Салавата Юлаева». Все видели, насколько была острой борьба, насколько команды шли «ноздря в ноздрю», насколько всё в каждом матче решалось «на тоненького». Но вместе с тем, все видят перспективы будущего «Торпедо», видят, что строит Петерис Скудра, и это «Торпедо» нравится всем. И вот, результат команды в сезоне признан удовлетворительным, а генеральный директор отправлен в отставку. Примечательно, что год назад, когда «Торпедо» в плей-офф не попало, Осипенко дали возможность продолжить работу и исправить ошибки. Он продолжил и исправил. Причем исправил так, что всем понравилось. Но, видимо, не всем…

14:30. Тем временем в Нижнем Новгороде происходят достаточно удивительные события. Сегодня было объявлено об отставке гендиректора «Торпедо» Андрея Осипенко. На его место правлением клуба избран хорошо известный в Нижнем Виктор Харитонов, который работал в клубе еще в те времена, когда «Торпедо» был общеспортивным клубом, в состав которого входили футбол, хоккей и еще уйма различных видов спорта. После этого Харитонов долгое время руководил министерством спорта Нижегородской области, и вот теперь, получается, назначен с большим понижением…

14:20. В Новосибирске, где менее чем через два часа стартует третий матч серии «Сибирь» — «Магнитка», продолжается форменное хоккейное безумие! Вы помните, как перед решающей встречей с «Ак Барсом» у касс случились драки за билеты? Так вот, никакие цены не в состоянии остановить поклонников сибирского клуба. Сегодня стадион будет битком, сообщает пресс-атташе «Сибири» Мария Левинская.

Твиттер Марии Левинской

14:10. Наши обозреватели Дмитрий Ерыкалов и Александр Рожков начали свой день с рассуждений о судьбах команд, сражающихся за Кубок Гагарина. Предлагаем вам ознакомиться с мнением наших коллег и поделиться собственным: «Салават» посыпался? Привет Владимиру Юрзинову!"

14:05. Добрый день, друзья! По доброй традиции в большой игровой день Кубка Гагарина мы запускаем наш традиционный онлайн. Сегодня нас ждёт четыре полуфинальных матча конференций: «Сибирь» в родных стенах примет «Магнитку», «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с «Барысом», СКА постарается не отпустить от себя «Локомотив», что будет очень непросто, а «Донбасс» на нейтральной площадке постарается вернуться в серию со «Львом».