Звенья всех сборных на Кубок мира. От Северной Америки до России

Группа А
Канада
Именно в таком составе канадцы провели последний выставочный матч со сборной России. По сравнению с первоначальным вариантом Джейк Маззин потерял место во второй паре защитников, а Мэтт Дюшен оказался в роли 13-го нападающего.
Чехия
В выставочных матчах тренерский штаб сборной Чехии перепробовал множество различных сочетаний. Абсолютно во всех звеньях произошли какие-то изменения, но именно в таком составе чехи обыграли сборную Северной Америки.
Европа
Сборная Европы удивила, крупно обыграв в последнем матче шведов. Самой атакующей тройкой в команде можно назвать третье сочетание, где собрались Габорик, Драйзайтль и Нидеррайтер.
США
Джон Торторелла практически не менял составы пятёрок своей команды. Главные надежды американцев связаны с вратарями и универсализмом полевых игроков.
Группа B
Финляндия
У финнов самая стабильная команда на подготовительном этапе. Это единственная сборная, где не произошло ни одной замены в составе. Больше того, тренерский штаб сборной Суоми не совершил ни одной перестановки в сочетаниях игроков по сравнению с первой тренировкой.
Северная Америка U23
Молодые звёзды Северной Америки уже показали зубы в выставочных матчах со сборной Европы. Последний тренерский ход – это перевод Остона Мэттьюса из четвёртого звена в третье к Ньюджент-Хопкинсу и Макиннону.
Россия
Учитывая, что в заявке на каждый матч Кубка мира может быть не больше 18 полевых игроков, а также принимая во внимание игру с Канадой, стартовый матч со шведами сборная России, скорее всего, начнёт без Никиты Нестерова и Владислава Наместникова, а Павел Дацюк останется центром в тройке с Овечкиным и Кучеровым.
Швеция
По ходу подготовки к Кубку мира у шведов было не так много изменений. Одно из них вынужденное: получившего травму Ракелля заменил Берглунд. Из остальных перестановок отметим, что тренеры шведов поменяли местами Маттиаса Экхольма и Оливера Экмана-Ларссона.