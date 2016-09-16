Расстановки России, Канады, США, Швеции, Финляндии, Европы, Чехии и Северной Америки U23 – в составах команд на Кубок мира – 2016.

Звенья всех сборных на Кубок мира. От Северной Америки до России

Группа А

Канада

Именно в таком составе канадцы провели последний выставочный матч со сборной России. По сравнению с первоначальным вариантом Джейк Маззин потерял место во второй паре защитников, а Мэтт Дюшен оказался в роли 13-го нападающего.

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Состав сборной Канады

Чехия

В выставочных матчах тренерский штаб сборной Чехии перепробовал множество различных сочетаний. Абсолютно во всех звеньях произошли какие-то изменения, но именно в таком составе чехи обыграли сборную Северной Америки.

Состав сборной Чехии

Европа

Сборная Европы удивила, крупно обыграв в последнем матче шведов. Самой атакующей тройкой в команде можно назвать третье сочетание, где собрались Габорик, Драйзайтль и Нидеррайтер.

Состав сборной Европы

США

Джон Торторелла практически не менял составы пятёрок своей команды. Главные надежды американцев связаны с вратарями и универсализмом полевых игроков.

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Состав сборной США

Группа B

Финляндия

У финнов самая стабильная команда на подготовительном этапе. Это единственная сборная, где не произошло ни одной замены в составе. Больше того, тренерский штаб сборной Суоми не совершил ни одной перестановки в сочетаниях игроков по сравнению с первой тренировкой.

Состав сборной Финляндии

Северная Америка U23

Молодые звёзды Северной Америки уже показали зубы в выставочных матчах со сборной Европы. Последний тренерский ход – это перевод Остона Мэттьюса из четвёртого звена в третье к Ньюджент-Хопкинсу и Макиннону.

Модный приговор. Чья форма самая красивая на КМ-2016? Аскетизм Чехии, кленовый стиль Канады, родство джерси Европы с симулятором и золотой орёл России – рейтинг игровой формы команд на КМ-2016.

Состав сборной Северной Америки

Россия

Учитывая, что в заявке на каждый матч Кубка мира может быть не больше 18 полевых игроков, а также принимая во внимание игру с Канадой, стартовый матч со шведами сборная России, скорее всего, начнёт без Никиты Нестерова и Владислава Наместникова, а Павел Дацюк останется центром в тройке с Овечкиным и Кучеровым.

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Состав сборной России

Швеция

По ходу подготовки к Кубку мира у шведов было не так много изменений. Одно из них вынужденное: получившего травму Ракелля заменил Берглунд. Из остальных перестановок отметим, что тренеры шведов поменяли местами Маттиаса Экхольма и Оливера Экмана-Ларссона.