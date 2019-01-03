Швейцарцы повторят трюк Германии на ОИ? Эксперты – о 1/2 финала МЧМ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Александр Гуськов, а также, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделились своими прогнозами на полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею.

— Удивил ли вас вылет Канады и Швеции на стадии 1/4 финала? С чем могут быть связаны поражения двух явных фаворитов МЧМ?

Новиков: Я бы отметил то, что во всех командах очень сильные вратари. Наш Кочетков напоминает мне Василевского. Очень сильные голкиперы у Канады и Швеции. Это чемпионат вратарей, я не помню, чтобы они так сильно играли. Шведы ассоциируются у меня с хорошей машиной, у которой стоит ограничитель скорости. Она может ехать 500 км/ч, а там стоит ограничитель на 200. И все, быстрее она не поедет. Игра через «не могу» у них не заложена генетически. Да, у них есть класс и школа, но они не могут сломать игру, в отличие от финнов.

Мне очень понравилась игра финнов против Канады. Я смотрел ее с большим удовольствием и болел за Финляндию. Она играла интереснее, удача и заслуга была на их стороне. Они заслуженно победили.

Кожевников: Да никак не удивил, ведь молодежные команды играют. Фаворитов здесь нет, претендентов на звание чемпиона много. Шведы вообще давно уже играют в своё удовольствие. От канадцев все многого ожидали, но их самоуверенность перешла в самонадеянность. Здесь играют молодёжные команды, которые нестабильны в своем характере, поэтому МЧМ – один из наших любимых новогодних турниров.

Гуськов: Вылет этих команд, в особенности, канадцев, однозначно удивил. Я бы сказал, что в игре с финнами больше повезло финнам. Там были такие моменты, когда Канада не забивала в пустые ворота и не реализовывала те моменты, которые она создавала.

«Не надо было проигрывать русским». Канада – о вылете своей сборной с МЧМ Большая боль хоккейной державы.

— Россия – США – это скрытый финал молодёжного чемпионата мира? Как нужно сыграть сборной России, учитывая, что на двух последних чемпионатах мира именно американцы останавливали нас в плей-офф?

Новиков: Мы не уступаем американцам, у нас есть все шансы. Понятно, что матч будет очень непростым. Это нам легко давать прогнозы, а ребятам нужно выходить и сражаться, не жалея себя. Тем не менее, у нас отличная вратарская линия и шустрая команда, поэтому все в наших руках.

Кожевников: Мне не нравится определения «скрытый финал», «бронза с золотым отливом»… Это либо золото, либо бронза. Заканчивайте ерундой заниматься! Ну какой скрытый финал? Да, в этом матче сыграют две сильнейшие команды, и отсюда надо исходить. Но финал есть финал, его никто не отменял. Чемпионом мира станет та команда, которая выиграет в нашей паре. Нашим в этой игре нужно показать строгую игру, ответственность и самоотверженность.

Гуськов: Можно предположить, что это скрытый финал. В паре Финляндия – Швейцария каждая из команд нам по зубам. Но наша первоначальная задача – игра с американцами, все силы надо бросить на полуфинал. Нельзя думать о том, что будет дальше и жить будущим. Нужно сконцентрироваться на игре с США.

Россия сыграет с США на МЧМ. Это не «война», а наш праздник хоккея Любители приравнять спорт к политике могут идти мимо.

— В финале Олимпиады в Пхенчхане сыграли сборные России и Германии. Вы не удивитесь, если в финал молодёжного чемпионата мира пробьются швейцарцы, которые сенсационно обыграли шведов?

Новиков: Медицинский факт состоит в том, что швейцарский хоккей имеет определенный знак качества. Правда, они не выиграли на Кубке Шпенглера, но у них добротный хоккей, который развивается хорошо через детский спорт. В Швейцарии очень серьезная подготовка резервов. Конечно, они очень достойно играют на этом чемпионате. Швейцарцы заслужили победу над шведами, они больше хотели ее и были быстрее соперника. Непонятно, почему Швеция оказалась к этому не готовой. Может быть, их внутренний ограничитель не позволяет им прорвать потолок, когда надо прыгнуть выше головы? Между Швейцарией и Финляндией будет интересный матч, потому что обе команды играют в атакующий хоккей.

Кожевников: Швейцарцы могут выйти в финал. Если финны будут валять дурака, то они смогут это сделать. Это упрямая команда, которая играет только по заданию. Да, у них нет звезд, в этой команде собраны средние игроки, но между их первым и четвертым звеном разницы нет. Многое в этом противостоянии будет зависеть от игры вратарей. Я думаю, что финский голкипер сильнее.

Гуськов: С одной стороны, швейцарцы обыграли шведов сенсационно, но с другой, если посмотреть на них прогресс за последние годы, он зашкаливает. В швейцарской лиге очень много канадцев и канадских тренеров. Тренировочный процесс, видение игры и ее постановка приближены к североамериканскому хоккею. Если мы посмотрим на национальную команду, она тоже идет широким шагом к прогрессу. Поэтому в этом результате нет ничего удивительного. Уверен, что с каждым годом они будут становиться еще лучше и нести угрозу любой сборной. Это же показала и Германия.