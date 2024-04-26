Только два действующих игрока НХЛ отдали голевых передач в плей-офф больше, чем Кучеров

Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 110-й за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, среди действующих игроков только Евгений Малкин (113) и Сидни Кросби (130) из «Питтсбург Пингвинз» отдали голевых передач больше, чем Кучеров.

Отметим, что рекорд по ассистам в плей-офф НХЛ среди россиян принадлежит Сергею Фёдорову — 124 передачи. Рекорд всей лиги — у Уэйна Гретцки (260).