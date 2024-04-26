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«Сибирь» продлила контракт с 33-летним нападающим Белоусовым

«Сибирь» продлила контракт с 33-летним нападающим Белоусовым
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33-летний нападающий Георгий Белоусов продлил контракт с «Сибирью» сроком на один год, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Георгий присоединился к команде по ходу прошлого сезона. Белоусов принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири» и отметился 20 (8+12) результативными действиями при показателе полезности «0». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на его счету 655 встреч и 276 (105+177) очков.

Напомним, ранее на должность генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» был назначен Лев Крутохвостов. Новым спортивным директором стал Виктор Меркулов.

«Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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