«Сибирь» продлила контракт с 33-летним нападающим Белоусовым

33-летний нападающий Георгий Белоусов продлил контракт с «Сибирью» сроком на один год, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Георгий присоединился к команде по ходу прошлого сезона. Белоусов принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири» и отметился 20 (8+12) результативными действиями при показателе полезности «0». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на его счету 655 встреч и 276 (105+177) очков.

Напомним, ранее на должность генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» был назначен Лев Крутохвостов. Новым спортивным директором стал Виктор Меркулов.

«Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Главные новости дня