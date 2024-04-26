«Кто-нибудь видел Алекса Овечкина?» Журналист New York Post об игре капитана «Вашингтона»

Журналист New York Post Марк Канниццаро оценил неудачную игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первых двух матчах серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-2).

«Кто-нибудь видел Алекса Овечкина? Суперзвёздный голеадор «Вашингтона» пропал без вести в первых двух матчах серии плей-офф с «Рейнджерс». 38-летний Овечкин, который стал лучшим в составе «Кэпс» с 31 голом в регулярке и продолжает преследовать Уэйна Гретцки, не нанёс ни одного броска в створ в первой встрече, и ему удалось бросить только один раз во второй.

«Рейнджерс» так хорошо обороняются против Овечкина своими комбинациями звеньев и физической силой, что сделали его настолько невидимым, что можно подумать, что он находится в программе защиты свидетелей», — написал Канниццаро.

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