В «Северстали» прокомментировали завоевание Кубка Гагарина Андреем Разиным и череповчанами

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, что поздравил главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с завоеванием Кубка Гагарина.

«Конечно, я рад в первую очередь за череповецких воспитанников, за череповецких тренеров. Андрея Владимировича [Разина], конечно же, поздравил. Всё-таки пять лет вместе работали. Череповец по праву хороший трамплин для всех, кто хочет дотянуться до звезды!» — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Разин работал в «Северстали» с 2018 года до конца сезона-2022/2023. За последний год в «Металлург» из «Северстали» перешли хоккеисты Робин Пресс, Игорь Гераськин, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Макар Хабаров, а также помощники главного тренера Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв.

Отметим, что Вовченко и Хабаров являются воспитанниками череповецкого клуба.