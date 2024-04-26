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Себастьян Ахо вышел на второе место в истории «Каролины» по победным голам в плей-офф

Себастьян Ахо вышел на второе место в истории «Каролины» по победным голам в плей-офф
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Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Победным голом в составе «ураганов» отличился финский форвард Себастьян Ахо. Для нападающего это уже пятый победный гол в истории «Каролины». По данному показателю Ахо вышел на второе место в клубе. Рекорд принадлежит нынешнему главному тренеру «Харрикейнз» Роду Бриндамору — шесть победных шайб.

Напомним, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Каролины Харрикейнз». Четвёртый матч противостояния состоится 27 апреля в Элмонте, начало в 21:00 мск.

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