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Яромир Ягр планирует снять фильм о своём последнем сезоне в карьере

Яромир Ягр планирует снять фильм о своём последнем сезоне в карьере
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52-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр заявил, что у него в планах написать книгу о своей карьере и снять фильм о последнем сезоне.

«Я готовил книгу около десяти лет, но потом мне пришлось отменить всё, что планировал, потому что я изменил свои взгляды. Посмотрим, как сложится плей-офф, и если он сложится удачно и мы останемся в чешской Экстралиге, то у меня есть план снять фильм про мой последний сезон», — приводит слова Ягра Pravda.sk.

Напомним, Ягр принял участие в трёх встречах плей-офф за право остаться в чешской Экстралиге с ХК «Всетин». «Кладно» победил во всех трёх играх и остался в элитном дивизионе Чехии. Яромир за три игры забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

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