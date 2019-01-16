Как и где играют россияне в Европе и Азии. Кто-то ещё может вернуться в КХЛ

Финляндия

Вадим Перескоков, «Юкурит», 26 игр, 16 (8+8) очков

В финском элитном дивизионе выступает нападающий Вадим Перескоков, воспитанник московского ЦСКА. В КХЛ форвард безуспешно пытался закрепиться в составе «армейцев», но большую часть времени проводил в ВХЛ. Затем Перескоков отыграл в Китае дебютный для «Куньлуня» сезон в лиге, после чего впервые отправился в Финляндию, подписав контракт с «Пеликанс».



Прошлый сезон Вадим заканчивал в составе «Адмирала», но летом снова отправился в Liigu, на этот раз заключив соглашение с «Юкуритом». В команде из Миккели Перескоков чувствует себя довольно комфортно, занимая седьмое место в списке бомбардиров клуба в нынешнем сезоне. Правда, в таблице чемпионата Финляндии «Юкурит» занимает второе место с конца и пока только мечтает о плей-офф.

Дания

Александр Бумагин, «Фредериксхавн Уайт Хоукс», 5 игр, 6 (1+5) очков

В чемпионате Дании пытается продлить карьеру Александр Бумагин, от услуг которого в нынешнем сезоне отказалась «Северсталь». Форвард, много и довольно успешно поигравший в КХЛ за середняков и аутсайдеров лиги, впервые пробует себя за пределами российских чемпионатов, и пока получается неплохо. У Бумагина хорошее игровое время и статистика, а его команда уверенно идёт в первой четвёрке «регулярки» датской «Метал-лиги».

Швейцария

Алексей Достойнов, «Лангнау Тайгерс», 22 игры, 6 (4+2) очков

Вообще, вся карьера Алексея Достойнова связана со швейцарским хоккеем, и в КХЛ он засветился довольно случайно. Алексей родился в Москве, но его первой командой стал «Клотен», а затем Достойнов много выступал за «Лозанну», «Берн», «Амбри-Пиотту», после чего решил попробовать себя в России. Но ни в «Автомобилисте», ни в «Кузне», ни в «Витязе» он надолго не задержался и вскоре вернулся на свою вторую родину.



Сейчас Достойнов уже третий сезон проводит за «Лангнау», но если год назад он входил в четвёрку лучших бомбардиров команды, то сейчас его результативность оставляет желать лучшего.

Русские хоккеисты в Европе и Азии. Как они теперь выглядят Многим новая форма к лицу.

Германия

Кирилл Кабанов, «Крефельд», 39 игр, 18 (2+16) очков

Небезуспешное путешествие по Европе продолжает некогда один из самых скандальных российских хоккеистов Кирилл Кабанов. В прошлом сезоне он помог «Ольборгу» выиграть чемпионат Дании, а сейчас перебрался в элитный дивизион немецкого хоккея.



В «Крефельде» Кабанов не на первых ролях, голы даются ему с трудом, зато Кирилл раскрылся как ассистент. Его новая команда идёт на восьмом месте чемпионата Германии и имеет неплохие шансы на плей-офф.

Фото: facebook.com/KR.Pinguine

Илья Проскуряков, «Крефельд», 9 игр, КН 3,13 и 87,4% ОБ

Одноклубником Кабанова является Илья Проскуряков, последние годы выступавший в КХЛ за «Адмирал», «Торпедо» и «Югру». В «Крефельде» Проскуряков сидит за спиной небезызвестного Дмитрия Петцольда и имеет ужасную статистику. Впрочем, «Крефельд» — одна из самых пропускающих команд сезона в Германии, и у того же Петцольда цифры немногим лучше.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Holger Kuhlmann.

Чехия

Илья Дервук, «Пардубице», 20 игр, 2 (2+0) очка

Прошлым летом «Авангард» отправил в «Динамо» из Пардубице сразу трёх своих молодых игроков, чтобы они набирались опыта игры на взрослом уровне, но расчёт омичей не оправдался. Антон Ковалёв застрял во втором по силе чешском дивизионе, Дмитрий Жукенов вернулся в Россию и сейчас выступает за «Кузню» в ВХЛ, а в «Динамо» смог закрепиться только Илья Дервук.



Впрочем, закрепился – громко сказано. Дервук попадает в состав через раз в качестве седьмого-восьмого игрока обороны, а «Пардубице» влачит жалкое существование на дне таблицы Экстралиги.

Словакия

Игорь Игнатушкин, «Кошице», 13 игр, 6 (2+4) очков

Экс-форвард «Амура», ХК «Сочи» и ещё ряда российских клубов не смог в этом сезоне подписать контракт в КХЛ и начал хоккейный год в составе «Рязани» в ВХЛ. Но затем Игнатушкину поступило предложение из чемпионата Словакии, и Игорь не стал отказываться от перехода в «Кошице», одного из лидеров «Типспорт лиги». Пока дела у форварда идут весьма неплохо, учитывая, что он не входит в топ-6 нападения своей новой команды.

Игорь Магогин, «Детва», 15 игр, 3 (1+2) очка

Доигрывает в чемпионате Словакии Игорь Магогин, полностью пропустивший весь прошлый сезон. Известный по выступлениям за «Югру» 37-летний Магогин играет за клуб «Детва», через раз выходя в центре четвёртого звена команды.



В «Детве» вместе с Магогиным выступает также защитник Михаил Куклев, а в начале сезона ещё одним россиянином в клубе был Максим Якуценя, но экс-нападающий «Трактора» покинул Словакию после семи проведённых матчей.

Дмитрий Обухов, «Дукла», 3 игры, 1 (0+1) очко

Самым свежим российским легионером словацкого первенства является Дмитрий Обухов, совсем недавно подписавший контракт с «Дуклой». Обухов существенно сдал в последние годы, оказался ненужным родному «Ак Барсу», но заканчивать Дмитрий пока не хочет. В чемпионате Словакии, где выступает немало соотечественников, Обухов попытается продлить профессиональную карьеру.

Польша

Глеб Клименко, «Тыхы», 33 игры, 35 (8+27) очков

Некогда один из достаточно забивных форвардов КХЛ Глеб Клименко закончил выступления в России в позапрошлом сезоне и отправился покорять белорусский чемпионат. Немного поиграв в «Немане», Клименко оказался в чемпионате Польши, и наверняка сейчас он не жалеет об этом.



Команда Клименко «Тыхы» возглавляет таблицу Польской хоккейной лиги, а сам Глеб – пятый бомбардир и лучший ассистент своей команды. В прошлом же сезоне «Тыхы» стал чемпионом Польши, а больше всего очков в плей-офф набрал именно Клименко.

Александр Головин, «Орлик»/«Гданьск», 35 игр, 27 (8+19) очков

Александр Головин покинул российский чемпионат ещё четыре года назад, поиграл в Азиатской хоккейной лиге, Румынии, а сейчас проводит первый сезон в Польше, где уже успел поменять команду.



В «Орлике» он был одним из лучших бомбардиров и пошёл на повышение в «Гданьск», где, кстати, уже выступают россияне Егор Рожков, Константин Теслюкевич и Ян Красовский, а основным голкипером является Евгений Царегородцев. Самая российская команда польского чемпионата замыкает восьмёрку таблицы «регулярного» чемпионата.

Румыния

«Чиксереда»

Андрей Таратухин, 35 игр, 39 (15+24) очков



Константин Панов, 33 игры, 29 (17+12) очков



Виталий Шулаков, 33 игры, 25 (6+19) очков



Вячеслав Белов, 33 игры, 23 (3+20) очка



Михаил Анисин, 2 игры, 2 (0+2) очка

«Георгени»

Павел Воробьёв, 35 игр, 36 (14+22) очка



Дмитрий Пестунов, 33 игры, 28 (4+24) очков



Денис Ежов, 31 игра, 15 (4+11) очков



В последнее время Румыния стала очень популярным направлением для российских хоккеистов, которые оказались невостребованы в КХЛ. Сначала русская диаспора появилась в «Чиксереде», сейчас команду из городка Меркуря-Чук догоняет клуб «Георгени».



В чемпионате Румынии наши хоккеисты превосходят основное количество игроков по уровню, стабильно и много набирают очки не только форварды Панов, Таратухин или Пестунов, но даже такие малорезультативные в КХЛ защитники, как Шулаков или Ежов. О том, как живётся и играется нашим ребятам в экзотической ещё для хоккея стране, можно почитать в этом материале.

«Наших ребят там носят на руках». Зачем русские едут играть в Румынию В «Чиксереде» натурализуют наших хоккеистов, создали хоккейную академию, ждут открытия аэропорта и мечтают о КХЛ.

Корея/Япония

«Хай1»

Кирилл Старцев, 28 игр, 28 (18+10) очков



Сергей Тополь, 28 игр, 24 (9+15) очка



Роман Людучин, 21 игра, 24 (8+16) очка



Сергей Пайор, 27 игр, 18 (6+12) очков

«Тохоку»

Тимофей Шишканов, 25 игр, 24 (10+14) очка

«Дэмен Киллер»

Александр Фролов, 28 игр, 23 (15+8) очка



Денис Куляш, 7 игр, 2 (1+2) очка

«Аньянг Халла»

Николай Лемтюгов, 2 игры, 0 очков



Не меньше российских хоккеистов, чем в Румынии, играют в Южной Корее, где настоящую диаспору из россиян собрал клуб из Кояна «Хай1». О том, как шестёрка наших ребят устроилась в Азиатской хоккейной лиге, можно почитать здесь.

«Не съели ни одной собаки!». Как наши хоккеисты покоряют Корею Рассказывает лучший снайпер клуба «Хай1» Кирилл Старцев.

Помимо «Хай1» россияне выступают и в других южнокорейских и даже японских клубах. Например, Тимофей Шишканов недавно сменил «Сахалин» на «Тохоку» и сейчас является лучшим бомбардиром команды. В «Дэмен Киллере» выступает Александр Фролов (лучший снайпер клуба), а недавно к нему присоединился Денис Куляш. Наконец, сменил Европу на Корею и Николай Лемтюгов, который пока только осваивается в «Аньянг Халле». У него нет очков и «-3» в двух играх.