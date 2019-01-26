Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Текущие расклады на Западе

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к своему завершению. В конце февраля стартует первый раунд борьбы за Кубок Гагарина. Самое время начать подводить промежуточные итоги «регулярки» и предположить, кто с кем сыграет в плей-офф. Начинаем с раскладов в Западной конференции. Даже теоретических шансов на попадание в первую восьмёрку пока лишился только «Слован».

ЦСКА – «Динамо» (Рига)

Пока на восьмом месте в Западной конференции находится ХК «Сочи», но, учитывая календарь, попробуем предположить, что там в итоге окажется рижское «Динамо». Сами посудите, рижанам большинство матчей играть дома и соперники для стабильного набора очков подходящие: «Слован», минское «Динамо», да и с остальными, вроде «Спартака» и «Йокерита», справиться можно.

Правда, в первом раунде плей-офф в случае выхода туда латвийскому клубу придётся играть с ЦСКА. Есть ли шансы на успех? Есть, но они минимальны. Примечательно, что именно с «армейцами» команде Гиртса Анкипанса предстоит завершать регулярный чемпионат встречей в Москве. Если эти команды встретятся в плей-офф, то можно смело ставить на коллектив Игоря Никитина квартиру. Точно не промахнётесь.

Прогноз: уверенная победа ЦСКА.

СКА – «Витязь»

Всё идёт к тому, что в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина мы увидим противостояние СКА и «Витязя». Интересно, за кого в этой схватке будет болеть первый президент КХЛ Александр Медведев? Ну а если серьёзно, то здесь, как и в предыдущей предполагаемой паре, практически всё понятно. «Витязь» в нынешнем сезоне выступает нестабильно, а одно время над главным тренером Валерием Беловым и вовсе сгущались тучи, но до отставки дело не дошло.

У Питера всё хорошо – команда Ильи Воробьёва омолодилась, большинство матчей играет в своё удовольствие, а из минусов можно отметить разве что четыре поражения от ЦСКА. К московским «армейцам» ключей хоккеистам Воробьёва подобрать так и не удалось. Как у ЦСКА, так и у СКА первый раунд плей-офф получится проходным. Сами хоккеисты подобных шапкозакидательских настроений пытаются избегать, но все всё понимают.

Прогноз: уверенная победа СКА.

«Локомотив» — «Спартак»

Думается, что «Локомотив» всё же сохранит за собой третье место, хотя «Йокерит» подпирает всё активнее. Но команда Дмитрия Квартальнова показала и доказала, что готова играть даже без легионеров в составе. Задорная ярославская молодёжь буквально разгромила «Слован». Будет очень интересно понаблюдать за ярославцами в плей-офф. Кстати, если СКА четырежды в сезоне проиграл ЦСКА, то у «Локомотива» наоборот, удачная серия с красно-синими (три победы). Так что в силе ярославцев сомневаться не приходится.

В первом раунде «железнодорожникам» скорее всего предстоит сразиться со «Спартаком». Москвичи по ходу нынешнего регулярного чемпионата расстались с главным тренером Вадимом Епанчинцевым, так что теперь командой руководит лично генеральный менеджер Алексей Жамнов. И, откровенно говоря, руководит неплохо. При Жамнове у руля красно-белые заиграли более задорно и интересно. Команда начала много забивать, но в обороне, увы, заметны проблемы. Нет и первого вратаря: Юлиус Гудачек нестабилен, его довольно часто сменяет Никита Беспалов. Главное, что нужно сделать спартаковцам к плей-офф – определиться с ареной, на которой команда будет принимать соперника. Поговаривают, что ЦСКА всё настойчивее старается выгнать спартаковцев из «Парка Легенд».

Прогноз: победа «Локомотива».

«Йокерит» — «Динамо» (Москва)

В последней очной встрече динамовцы наконец-то прервали неудачную для себя традицию и обыграли «Спартак» и нет оснований предполагать, что команда Владимира Крикунова уступит спартаковцам пятое место на Западе. Да, пятое место не даёт преимущества своего льда в плей-офф (для этого надо быть минимум четвёртыми), но зато оно практически гарантирует матчи с «Йокеритом». Если выбирать между «джокерами» и «Локомотивом», то выбор очевиден. С финнами будет гораздо легче, нежели с ярославцами.

Нет, никто не собирается списывать «Йокерит» со счетов, но коллектив Лаури Марьямяки, как правильно заметил ещё в начале сезона Леонид Вайсфельд, не для больших дел. То бишь рассчитывать на то, что «Йокерит» дойдёт до, к примеру, финала конференции, не приходится. Более того, в очном противостоянии шансы динамовцев выглядят предпочтительнее. У бело-голубых отлично выглядит связка Шипачёв-Кагарлицкий. Ещё бы постоянного партнёра им найти и тогда первому звену динамовцев не было бы цены.

Прогноз: победа «Динамо».