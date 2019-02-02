Нет Овечкина? Есть Кузнецов! Евгений сыграл за себя и за своего капитана

Матч против «Калгари» оказался для «столичных» «той самой игрой» — Александр Овечкин был вынужден его пропустить из-за дисквалификации за отсутствие на Матче звёзд, и в отсутствие своего капитана «Вашингтон» прилично поломал голову, как строить командные взаимодействия. «Дисквалификация? Спросите об этом Гэри. Это его решение. Я просто выполняю то, что говорят правила. Это отстой, но ничего не поделаешь», — заявил Александр накануне.

Это был лишь 30-й раз за карьеру Овечкина, когда ему пришлось пропускать игру своей команды. В 29 предыдущих таких встречах «столичные» одержали 13 побед при 14 поражениях и двух проигрышах вне основного времени. С начала сезона-2014/15 он пропустил лишь 4 матча, а «Кэпиталз» не выиграли ни один из них. В таких условиях «Вашингтону» пришлось столкнуться с соперником, который идёт на втором месте в лиге по результативности.



«Овечкин — наш капитан, и всем понятно, почему. Он наш лидер, он является огромной частью этой команды на протяжении долгого времени», — сказал силовик Том Уилсон.



Без Овечкина главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден отправил на левый фланг первого звена Чендлера Стивенсона. Этот шаг был бессмысленным с точки зрения продуктивности (у Стивенсона всего 5 голов и 5 передач в 46 матчах), но эта тройка должна была «отключить» главное трио «Флэймз» — Джонни Годро, Элиаса Линдхольма и центра Шона Монахана, которые в сумме набрали 192 балла.



«Сейчас для нас важен каждый голевой момент. Я уверен, что ребята хорошо отреагируют на все события и это будет хорошая игра», — напутствовал своих одноклубников Овечкин.

Несмотря на все опасения, матч сложился для «Вашингтона» достаточно удачно, хотя без определённых трудностей не обошлось. На исходе третьей минуты Ник Дауд открыл счёт, подправив на пятачке дальний выстрел Джона Карлсона, а затем наступило время «огоньков».

То, что сотворил нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд, трудно описать — этот гол ещё долго будут крутить по телевидению как образец красоты и спортивной наглости. Швед оставил не у дел четырёх игроков «Вашингтона» и обыграл голкипера Брейдена Холтби, держа клюшку одной рукой. Такому мог позавидовать даже Евгений Кузнецов, а эта шайба вполне может претендовать на лучший гол года.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Под занавес первого периода Дмитрий Яшкин снова вывел «Кэпиталз» вперёд, а на старте второй двадцатиминутки Том Уилсон довёл преимущество хозяев до двух шайб, но о лёгкой жизни команде Рирдена приходилось только мечтать. Гарнет Хэтэуэй и Элиас Линдхольм превратили преимущество «Вашингтона» в труху, и всё решилось в самой концовке.

За 1 минуту и 58 секунд до конца основного времени у «Калгари» получил малый штраф всё тот же Баклунд, который не по правилам придержал другого шведа Никласа Бекстрёма, и полученное большинство стало для «столичных» спасением. Хлёсткий и злой выстрел Евгения Кузнецова принёс «Вашингтону» долгожданную победу, прервав серию из семи поражений подряд.



«Наверное, в любом другом моменте я бы отдал передачу на Оши. Но в данном случае я не был уверен в этой передаче, потому что шайба не до конца легла на крюк. Позиция для паса показалась мне не самой удачной, поэтому я решил бросить сам. Я счастлив, что мы наконец-то выиграли. Теперь и вам можно улыбнуться, вы в курсе?», — объяснил челябинец.



«Он хотел этого. Кузнецов наверняка хотел сыграть первую скрипку в отсутствии Ови, а дополнительное игровое время придало ему уверенности. Евгений хотел выиграть этот матч для своих партнёров, сегодня вечером он был особенным игроком. Это именно то, чего мы все ждём сейчас от 92-го номера «Вашингтона». Сейчас он играет так, как должна играть суперзвезда: 24 минуты на льду, два очка, победный гол и шесть бросков в створ», — оценил действия Кузнецова коммментатор NBC Крейг Лафлин.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Под занавес матча произошёл ещё один «замес», когда «батя» Брукс Орпик толкнул в спину игрока соперников, а Никлас Бекстрём зачем-то ударил лидера «Флэймз» Джонни Годро, что спровоцировало массовую стычку. В ней не могло обойтись без Тома Уилсона, который до последнего сдерживал себя, но, в итоге, принял в драке самое деятельное участие.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Таким образом, действующий чемпион обезопасил себя от неприятностей, прервав серию неудач. «Столичные» вернулись в кубковую тройку своего дивизиона и лишь на два очка отстают от его лидера «Айлендерс», который, впрочем, имеет один матч в запасе.



«Знаете, последние 20 матчей я начал ощущать, что у нас совсем не было лета, не было отпуска. Мы просто играли в хоккей, играли в хоккей», — резюмировал Евгений Кузнецов.