Огненный Кучеров затушил «огоньки». Никита всё дальше от Макдэвида

10-матчевая безголевая серия, прерванная Никитой Кучеровым 9 февраля в матче с «Питтсбургом», стала хорошим знаком для российского форварда. Кучеров, к которому стали подбираться конкуренты в споре лучших бомбардиров сезона, заметно активизировался и в дерби с «Флоридой» набрал 3 (2+1) очка. А матч с «Калгари», где южан поджидал их лидер Джонни Годро, и вовсе получился для «Лайтнинг» счастливым.

За неполный первый период хоккеисты «молний» отгрузили в ворота голкипера «Флэймз» Давида Риттиха три шайбы, автором одной из которых стал Никита. Забив свой 25-й гол в регулярном чемпионате, Кучеров сравнялся с Евгением Малкиным по количеству сезонов среди россиян с 25 шайбами и в возрасте до 25 лет. У Малкина и Кучерова таких сезонов по 5, у Александра Овечкина — 6, а у Ильи Ковальчука — 7.

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Усилиями Джиордано и Монахана «Калгари» смог сократить отставание от минимума, но «Тампа» вовремя вернула своей игре полные обороты. Стивен Стэмкос также отпраздновал круглую цифру забитых голов (30), а Кучеров переключился на функции диспетчера.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Кучеров улучшил собственный рекорд по количеству голевых передач: предыдущее достижение равнялось 61 результативному пасу, а сейчас у Кучерова таковых 63.

А в истории клуба Кучеров сравнялся с легендами Мартеном Сан-Луи и Венсаном Лекавалье — это произошло по количеству матчей с 4 и более очками. У россиянина и двух знаменитых «молний» таких игр по 10, что является вторым результатом в истории. На первом месте идёт нынешний капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, у которого 14 четырёхочковых встреч. При этом в нынешнем сезоне у Никиты таких результативных матчей уже 5.



«Я набрал семь очков в двух матчах? Куда важнее то, что мы смогли выиграть у хорошей команды из Западной конференции. Это намного лучше и важнее», — отмахнулся Кучеров, когда ему сказали о личной статистике. «Никита каждый матч создаёт огромное количество моментов. Когда он так действует, то очки сами к нему плывут», — отметил Брейден Пойнт.



Что касается гонки за «Арт Росс Трофи», то здесь позиции российского бомбардира стали ещё более прочными. Коннора Макдэвида вытеснил со второго места Патрик Кейн, чья результативная серия в матче с «Бостоном» продлилась до 15 встреч.