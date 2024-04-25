Нападающий Даниил Апальков продлил контракт с «Барысом»

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о продлении контракта с нападающим Даниилом Апальковым. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года.

32-летний форвард перешёл в «Барыс» осенью 2023 года и успел сыграть в майке астанчан 35 встреч. В его активе шесть заброшенных шайб и восемь передач.

«Апальков оправдал доверие и доказал, что он ещё готов выступать на уровне КХЛ. Центральный нападающий с его характером, навыками и опытом безусловно пригодится «Барысу». Даниил очень продуктивен в неравных составах и готов взять на себя большой объём черновой работы. Насколько я знаю, его также всё устраивает в Астане и в нашем клубе, так что переговоры были недолгими», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.