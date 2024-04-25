«СКА-1946» стал первым чемпионом МХЛ, проигравшим первый матч финала

Сегодня, 25 апреля, в Ярославле состоялся пятый матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946». Со счётом 2:1 победу одержали гости. Таким образом клуб с берегов Невы выиграл серию со счётом 4-1 и завоевал Кубок Харламова.

Армейский клуб стал первым чемпионом МХЛ, проигравшим первый матч финала. Напомним, в стартовой встрече клуб из Ярославля был сильнее со счётом 6:3. Однако, затем, команда с берегов Невы одержала четыре победы подряд (3:2, 2:1, 5:0, 2:1).

Также «СКА-1946» — четвёртая команда, которая совершила камбэк в финале МХЛ и выиграла Кубок Харламова. Ранее в сезоне-2012/2013 «Омские Ястребы» уступали в серии с МХК «Спартак» 2-3, но сумели победить 4-3. Сезоном позже уже красно-белые, уступая в финале 1-2 с «Красной Армией» сумели перевернуть серию и победить 4-3. «Локо» в сезоне-2018/2019 уступал в финальной серии «Авто» 2-3 и в итоге победил 4-3.