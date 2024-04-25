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Тимур Билялов договорился о новом контракте с «Ак Барсом» — Winners

Тимур Билялов договорился о новом контракте с «Ак Барсом» — Winners
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Вратарь Тимур Билялов договорился о новом контракте с «Ак Барсом», сообщает хоккейное агентство Winners. Отмечается, что срок нового соглашения — два года.

В регулярном сезоне-2023/2024 Билялов провёл 48 матчей, в которых одержал 30 побед с 93,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,82. В плей-офф КХЛ 29-летний голкипер сыграл пять матчей, в которых одержал одну победу с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,15.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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