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Иван Мирошниченко может сыграть за «Вашингтон» в третьем матче серии КС с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко может сыграть за столичный клуб в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает The Hockey News. Форвард на тренировке занимался в четвёртом звене.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван принял участие в 21 матче за «Вашингтон», в которых записал в свой актив два гола и четыре результативных передачи.

Отмечается, что Ник Дженсен и Расмус Сандин по-прежнему восстанавливаются от повреждений.

Состав звеньев «Вашингтона» на тренировке:

Овечкин — Макмайкл — Оши;

Протас — Строум — Уилсон;

Пасиоретти — Лапьер — Сгарбосса;

Маленстин — Дауд — Мирошничено;

Фехервари — Карлсон;

Алексеев — Макилрат;

Джохансен — ван Римсдайк.

Напомним, «Рейнджерс» ведут в серии со счётом 2-0. Первая встреча в Вашингтоне пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля.

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