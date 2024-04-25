Иван Мирошниченко может сыграть за «Вашингтон» в третьем матче серии КС с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко может сыграть за столичный клуб в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает The Hockey News. Форвард на тренировке занимался в четвёртом звене.
В нынешнем сезоне НХЛ Иван принял участие в 21 матче за «Вашингтон», в которых записал в свой актив два гола и четыре результативных передачи.
Отмечается, что Ник Дженсен и Расмус Сандин по-прежнему восстанавливаются от повреждений.
Состав звеньев «Вашингтона» на тренировке:
Овечкин — Макмайкл — Оши;
Протас — Строум — Уилсон;
Пасиоретти — Лапьер — Сгарбосса;
Маленстин — Дауд — Мирошничено;
Фехервари — Карлсон;
Алексеев — Макилрат;
Джохансен — ван Римсдайк.
Напомним, «Рейнджерс» ведут в серии со счётом 2-0. Первая встреча в Вашингтоне пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля.