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Александр Овечкин рассказал, как должен играть «Вашингтон» в серии плей-офф с «Рейнджерс»

Александр Овечкин рассказал, как должен играть «Вашингтон» в серии плей-офф с «Рейнджерс»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как нужно играть столичному клубу, чтобы добиться успеха в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Просто нужно немного успокоиться. Нужно быть более терпеливым с шайбой, потому что мы играем против хорошей команды. Они будут жертвовать собой, будут играть жёстко против наших ведущих звеньев, блокировать броски, а мы должны упростить свою игру. Мы все в одной лодке. Нам всем нужно играть лучше, если мы хотим добиться успеха», — цитирует Овечкина The Hockey News.

Напомним, в двух встречах первого раунда с «Рейнджерс» Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также во втором матче ошибка россиянина при игре в большинстве привела к победному голу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в столице США.

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