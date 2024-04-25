Определён самый ценный игрок плей-офф МХЛ — 2024

Сегодня, 25 апреля, в Ярославле состоялся пятый матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946». Со счётом 2:1 победу одержали гости. Таким образом клуб с берегов Невы выиграл серию со счётом 4-1 и завоевал Кубок Харламова.

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев, самым ценным игроком плей-офф Молодёжной хоккейной лиги — 2024 признан 20-летний нападающий «СКА-1946» Владислав Романов. В розыгрыше Кубка Харламова форвард сыграл 17 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков. В финальной серии с «Локо» Романов провёл четыре матча, в которых записал на свой счёт 6 (1+5) очков.

Для клуба из Санкт-Петербурга этот трофей стал вторым в истории и вторым за последние три года. В первый раз «СКА-1946» побеждал в плей-офф МХЛ в сезоне-2021/2022. Тогда в финале Кубка Харламова армейцы были сильнее «Красной Армии» (4-2).