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В Юте состоялась презентация нового клуба НХЛ с игроками «Аризоны»

В Юте состоялась презентация нового клуба НХЛ с игроками «Аризоны»
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Хоккеисты «Юты» были представлены болельщикам в Солт-Лейк-Сити, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Напомним, лига объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны» 18 апреля. У команды из Солт-Лейк-Сити будет своё название.

Хоккеисты, игравшие за «Койотс», впервые прибыли в Солт-Лейк-Сити после создания клуба в Юте. На арене Delta Center состоялась презентация команды – встречу посетили 12 400 зрителей. Также отмечается, что внесено уже 29 000 депозитов на абонементы на матчи команды.

Фото: NHL

Перед презентацией хоккеистам провели экскурсию по арене и среди прочего показали раздевалку баскетбольного клуба «Юта Джаз», а также тренажёрный зал на арене.

Фото: NHL

Отметим, что организация «Аризона Койотс» является неактивной. У франшизы есть право возобновления при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

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