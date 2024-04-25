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Трёхкратный чемпион мира назвал главный фактор победы «Металлурга» в Кубке Гагарина

Трёхкратный чемпион мира назвал главный фактор победы «Металлурга» в Кубке Гагарина
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко назвал главный фактор победы «Металлурга» в Кубке Гагарина — 2024.

— Какой ключевой фактор победы «Металлурга» в финале?

— Команда выиграла. Просто здорово сыграли в обороне, а в атаке — быстро, креативно. Поэтому и выиграли. Если бы не игра в обороне, то тяжело было бы. Ярославль создавал моменты, но, опять же, здорово сыграл вратарь. Разобрали «Локомотив». Не дали ничего сделать, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

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