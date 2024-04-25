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«Панарин не заплакал, не ныл». Журналист из США о реакции форварда на удар по лицу от Оши

«Панарин не заплакал, не ныл». Журналист из США о реакции форварда на удар по лицу от Оши
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Журналист New York Post Ларри Брукс отметил реакцию российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на удар клюшкой по лицу от Ти Джея Оши во время встречи с «Вашингтон Кэпиталз» в рамках серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Когда судьи либо не увидели, либо не захотели удалять Ти Джея Оши за игру высоко поднятой клюшкой, которая попала Панарину по лицу за 6:44 до конца второго периода, №10 не заплакал. №10 не ныл. №10 не стал искать кого-то, кто придёт на помощь.

Панарин сам позаботился обо всём, он это сделал явно — не размахивая клюшкой, не прокидывая шайбу между ног защитников, а налетев на Оши на открытом льду в третьем период и, возможно, ударив нападающего локтем по голове.

Оши отправили в раздевалку, чтобы специалист его проверил на сотрясение мозга. После видеопросмотра Панарин вообще не был наказан. Будто он внезапно стал Томом Уилсоном, получившим карточку «бесплатное освобождение из тюрьмы». За исключением того, что это был Панарин образца плей-офф 2024 года», — написал Брукс.

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