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Каким был хоккей на Олимпиаде-2018, воспоминания

Олимпиада-2018
Роман Тузов
Фото: fhr.ru
Тест. Как хорошо вы помните хоккей на Олимпиаде-2018?
Год назад олимпийские атлеты из России начали поход за золотом хоккейного турнира в Пхёнчхане.
Хоккей / Олимпиада 2018

14 февраля 2018 года олимпийские атлеты из России провели первый матч на хоккейном турнире среди мужчин. Наша команда под руководством Олега Знарка уступила в стартовой встрече сборной Словакии – 2:3. Это было первое и единственное поражение россиян в Пхёнчхане. В финале наша команда вырвала победу у Германии и завоевала олимпийское золото. Решающий гол в овертайме провёл Кирилл Капризов.

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«Думаю, что этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен – это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели. Сложно сказать, как принимал решение в концовке. Доли секунды, нужно было принять правильное решение. Посчастливилось, что я его принял. Так сложилось», — сказал после победы над Германией Знарок.

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Спустя год предлагаем вам вспомнить главные моменты олимпийского хоккейного турнира Пхёнчхана. Что нам запомнилось, а чего мы и не знали.

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