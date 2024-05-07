Вячеслав Быков оценил смену главного тренера в «Тракторе»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал смену главного тренера «Трактора». Напомним, на этом посту Алексея Заварухина сменил канадский специалист Бенуа Гру.

«Каждый клуб и команда старается добиваться спортивных результатов в зависимости от своей стратегии, философии и своих возможностей. На то у каждого клуба и есть руководители, которые вырабатывают философию, политику и работу персонала. Считаю, что генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков профессионально подошёл к этому важному вопросу при выборе специалиста на пост главного тренера», — цитирует Быкова «РБ Спорт».

56-летний Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».