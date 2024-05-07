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Русский голкипер «Сан-Хосе» рассказал о различии предсезонки в КХЛ и НХЛ

Русский голкипер «Сан-Хосе» рассказал о различии предсезонки в КХЛ и НХЛ
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Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Георгий Романов рассказал о различии предсезонки в КХЛ и НХЛ

— Каким запомнился первый тренировочный лагерь? Как приняла команда?

— Это был новый опыт, я старался показать себя с лучшей стороны, выкладывался по максимуму. Мы провели четыре тренировки, в конце мы провели между собой товарищеский матч. Отличные впечатления сложились, мне очень понравилось, в следующем сезоне я приеду ещё на один.

— Чем это отличается от предсезонки КХЛ?

— В КХЛ мы собирались всей командой и готовились к сезону вместе, у всех был распорядок дня одинаковый. Здесь идёт у ребят в основном самостоятельная подготовка, каждый работает над теми навыками, которые хочет улучшить. Буквально за пять дней до начала выставочных матчей мы начинаем тренироваться всей командой. Ребята подъезжают в разное время: кто-то раньше, кто-то уже к началу лагеря, тренируемся три-четыре дня, и начинаются игры. Нет такого, что все проснулись, все идут на лёд, потом в зал, вечером снова в лёд или зал. Тут один лёд, зал у всех расписан, у каждого своя программа, — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Георгием Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Дебют при 1:8? Я был спокоен». Интервью с уникальным русским вратарём НХЛ
Эксклюзив
«Дебют при 1:8? Я был спокоен». Интервью с уникальным русским вратарём НХЛ
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